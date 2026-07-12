La novia de Adams se pronuncia tras la muerte del jugador: "Descansa tranquilo..."

El Mamelodi Sundowns, club donde jugaba Adams, emitió un comunicado: "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que podemos confirmar la muerte del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el equipo técnico, los jugadores, la gerencia, el personal, los aficionados y toda la nación amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos su pérdida".