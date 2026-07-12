La novia de Adams se pronuncia tras la muerte del jugador: "Descansa tranquilo..."

El joven futbolista sudafricano perdió la vida ayer en horas de la mañana y su pareja publicó una desgarradora carta. ¿Qué dijeron las autoridades sobre las posibles causas de su deceso?
El planeta fútbol todavía está conmocionado por la inesperada noticia del fallecimiento de Jayden Adams, extremo de 25 años que disputó la presente Copa del Mundo 2026 con la selección de Sudáfrica.
El impacto resultó de dimensión internacional, con las condolencias de los clubes y las selecciones, pero la carta de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, dejó un mensaje conmovedor y le dio más contexto al dolor por semejante pérdida.
Aqueelah difundió una carta a través de sus redes sociales sobre el doloroso momento que atraviesa la familia de Adams. Ella se despide del jugador asegurando que en el agún momento se volverán a encontrar.
"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No sólo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", expresa.
"Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre", añadió la mujer del difunto futbolista.
Aqueelah compartía una hija con Adams llamada Allaïa-Jayda y relata el difícil momento que atraviesa tanto ella como la pequeña. En un segundo mensaje publicado tras la carta principal, agradeció el apoyo de quienes la rodean.
"Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil", declara. "Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad", cerró.
Las autoridades de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, abrieron una investigación judicial después de que el cuerpo de Adams fuera hallado en una propiedad de Military Road, Schotschekloof.
Aunque todavía se desconocen las causas reales de su muerte, la familia y los representantes del futbolista indicaron que el hecho se dio apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, mientras él disputaba el Mundial.
El portavoz policial, capitán FC van Wyk, exlicó que "se están investigando las circunstancias que rodean el incidente", y que el hallazgo ocurrió a las 11:06 AM. Hasta el momento no se confirman los motivos de su deceso.
Horas más tarde de oficializarse la noticia, Brendine Johnson, uno de los agentes que manejaba su carrera profesional, contó que tenía diálogo constante con Adamas y hasta lo notaba compenetrado con el hecho de volver al ruedo con su equipo.
"El jueves hablamos. Estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba", dijo Johnson.
El Mamelodi Sundowns, club donde jugaba Adams, emitió un comunicado: "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que podemos confirmar la muerte del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el equipo técnico, los jugadores, la gerencia, el personal, los aficionados y toda la nación amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos su pérdida".
El video que encendió las alarmas: mientras la delegación de Sudáfrica festejaba la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, la imagen de Adams distaba mucho de la euforia de sus compañeros. Las imágenes muestran la fiesta en el camerino, pero de fondo se ve al futbolista sentado, apático y sin participar en los festejos.
Se cree que esa conducta estuvo asociada a la muerte de su abuela, generado un fuerte sacudón en el ánimo del jugador, que seguía concentrado en el Mundial y no podía despedirse de su ser querido.
Con apenas 25 años, en uno de los mejores momentos de su carrera, Jayden Adams había cobrado cierta notoriedad en el plano local de Sudáfrica. Fue titular en los partidos que disputó su selección en el Mundial antes de ser eliminados por Canadá en los 16avos.