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Fichajes: Olimpia firma refuerzo, baja en Real España y Platense ficha 4 jugadores

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

12 de julio de 2026 a las 14:32
Fichajes: Olimpia firma refuerzo, baja en Real España y Platense ficha 4 jugadores
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Mercado de Fichajes de Honduras: Olimpia firma nuevo refuerzo, baja confirmada en Real España y Platense contrata cuatro jugadores. Aquí te contamos todos los detalles.
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Kevin Álvarez salió del retiro para unirse a las filas del CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.

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Jafeth Núñez nuevamente fue cedido por Olimpia para unirse a las filas del CD Choloma que será dirigido por Héctor Vargas.
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Olimpia tiene todo arreglado para firmar al atacante Imanol Enríquez, quien se convertiría en nuevo refuerzo merengue para la Copa Centroamericana.
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Real España volvió a la carga por Agustín Mulet. El volante argentino está muy cerca de unirse a las filas de la máquina aurinegra.
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Anfronit Tatum se marchará del Real España para unirse al Independiente de Siguatepeque, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional.

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El defensor André Orellana es sondeado por el CD Choloma. El zaguero defensivo se decantaría por firmar por el cuadro maquilero.
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El guardián panameño César Samudio tiene ofertas de la primera división de Colombia. El Fortaleza colombiano preguntó por el arquero del CD Marathón. Universidad Central también preguntó por el panameño.

 Mario O. Figueroa
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Platense fichó al mediocampista chileno Luis Felipe Pacheco Báez, quien llega procedente de las Ligas Burocráticas de Estados Unidos. Anteriormente, militó en Naval, Deportes Concepción, Magallanes, Deportes Recoleta, Fernández Vial de Chile.
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El conjunto escualo también confirmó la contratación del futbolista chileno Piero Alejandro Gárate Rojas.
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Sergio Peña, ex Marathón, Motagua y Real Sociedad, es nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés.
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Manuel Loaiza: el portero colombiano llega al conjunto escualo tras su paso por Pumas FC de la Segunda División.
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Romell Quioto fue presentado como nuevo jugador de AlUla SC de Arabia Saudita. Será su cuarto club en el balompié árabe.
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Bryan Castillo dejó la Liga Nacional para unirse al Real Tegus de la Liga Nacional de Ascenso.

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Loreto Barrios es nuevo defensor central del Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras. Contrato por un año tras llegar como agente libre.
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