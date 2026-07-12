Se le escapa al Barça: Julián Álvarez ficharía por el club menos pensado

Julián Álvarez fue una de las grandes figuras de la selección argentina en el sufrido triunfo sobre Suiza en Miami para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El delantero de 26 años marcó un verdadero golazo en la prórroga. Un hermoso disparo a la escuadra que le dio el 2-1 a la Albiceleste antes de que Lautaro Martínez sentenciara el pase a la siguiente ronda.

Mientras Argentina sigue con vida en la competencia, surgió una información que vincula a Julián fuera del fútbol español. El Arsenal mueve sus piezas en la sombra y está acelerando las gestiones para hacerse con los servicios del jugador antes de que finalice el Mundial. De acuerdo con The Independent, los 'Gunners' están presionando al Atlético de Madrid para concretar su traspaso, y esa anotación de ayer no hizo más que incrementar la urgencia dentro de la directiva. Detrás de esta historia hay un componente político que explica por qué Julián podría terminar en Londres, a pesar de que su preferencia declarada apunta a otro destino como el FC Barcelona. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El presidente del Barça, Joan Laporta, ha confirmado que el club catalán presentó una oferta formal, valorada en 100 millones de euros, y que sigue vigente.

Mientras esa ecuación no se resuelva, el Atlético no moverá ficha con ninguno de sus rivales directos en España. Esta postura la ha dejado claramente establecida en publicaciones dirigidas tanto al Barcelona como al Real Madrid, que también intentó una oferta de 150 millones sin éxito. Ese bloqueo entre clubes españoles es, precisamente, el espacio que el Arsenal busca aprovechar. La citada fuente señala que los ingleses están dispuesto a igualar los 100 millones por el fichaje del argentino. La reducción de competidores reales le otorga al Arsenal una posición que hace pocas semanas no tenía. El PSG también estuvo en la conversación en algún momento, aunque las fuentes consultadas por The Independent indican que el cuadro francés nunca pasó de la fase exploratoria.