Suiza estalla tras caer ante Argentina con polémica: "Ninguna de sus..."

La polémica estuvo servida nuevamente en un partido de Argentina y esta vez en el sufrido triunfo sobre Suiza (3-1) para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026.
El árbitro portugués João Pinheiro expulsó a Embolo justo después del empate parcial de los europeos, cuando la zaga argentina hacía agua. Vio la roja por segunda amarilla tras simular, en una jugada que fue avisada por el VAR, ya que en la misma fue amonestado Leandro Paredes.
La situación desencajó al combinado suizo y eso se puede apreciar por las declaraciones de su grandes figuras. Manuel Akanji dio la cara tras el encuentro y apuntó contra el trabajo de los jueces.
"Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada", aseguró el zaguero, que el curso pasado militó para el Inter de Milán cedido del Manchester City.
"La forma en que jugamos contra los campeones del mundo, los dominamos hasta que apareció la tarjeta roja y cambio el curso del partido", sentenció.
Akanji no fue el único suizo que reclamó, ya que también lo hizo el volante Remo Freuler, quien fue aún más punzante por las decisiones del cuerpo arbitral.
"Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este, es algo que aún necesito comprender", declaró el mediocampista. "Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho", cerró.
PALABRAS DEL CAPITÁN
Por su parte, el capitán Granit Xhaka lamentó el polémico arbitraje. "Sí, la tarjeta roja cambió todo, nuestro plan de juego, que desde el inicio era muy positivo. Entonces sí, si pierdes por una decisión del árbitro, es doloroso".
"Fue su decisión, es difícil aceptarlo ahora después del juego porque el vestuario estaba muy callado. Estoy decepcionado, si estás decepcionado después de perder un juego ante esta selección de Argentina, demuestra una gran mentalidad", añadió.
"Las reglas son las reglas y no podemos cambiarlas, pero es una decisión que mata el partido, en mi opinión, no sé qué más podía hacer él (el árbitro), pero no mates el partido", sostuvo.
"Creo que estuvimos muy bien en el 11 contra 11, los teníamos, pero es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido", cerró Xhaka.