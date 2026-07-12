Suiza estalla tras caer ante Argentina con polémica: "Ninguna de sus..."

La polémica estuvo servida nuevamente en un partido de Argentina y esta vez en el sufrido triunfo sobre Suiza (3-1) para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. El árbitro portugués João Pinheiro expulsó a Embolo justo después del empate parcial de los europeos, cuando la zaga argentina hacía agua. Vio la roja por segunda amarilla tras simular, en una jugada que fue avisada por el VAR, ya que en la misma fue amonestado Leandro Paredes.

La situación desencajó al combinado suizo y eso se puede apreciar por las declaraciones de su grandes figuras. Manuel Akanji dio la cara tras el encuentro y apuntó contra el trabajo de los jueces. "Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada", aseguró el zaguero, que el curso pasado militó para el Inter de Milán cedido del Manchester City. "La forma en que jugamos contra los campeones del mundo, los dominamos hasta que apareció la tarjeta roja y cambio el curso del partido", sentenció. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Akanji no fue el único suizo que reclamó, ya que también lo hizo el volante Remo Freuler, quien fue aún más punzante por las decisiones del cuerpo arbitral. "Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este, es algo que aún necesito comprender", declaró el mediocampista. "Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho", cerró.

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