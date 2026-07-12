Messi enfrentará a Inglaterra por primera vez en su vida y lo que dijo del partido

Leo Messi celebró el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza, en un duelo en el que tocó "sufrir", y avanzó que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países.
Argentina ganó 3-1 a Suiza en un partido que se resolvió en la prórroga con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario", explicó Messi en zona mixta en el Estadio de Kansas tras el encuentro.
"También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", añadió el capitán.
"Fue un partido extremadamente difícil, pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.
En semifinales el rival será Inglaterra, que le ganó a Noruega más temprano en Miami. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986 en el que Argentina derrotó a los ingleses con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras llevar el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar.
Ese compromiso se disputó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y forma parte de una rivalidad que comenzó 20 años antes en el Mundial de 1966 de Inglaterra.
"Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal, pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", concluyó Messi.