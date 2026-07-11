Argentina sufre ante Suiza, pero avanza a semifinales de la Copa del Mundo

Argentina dio un paso más en su defensa del título mundial al imponerse 3-1 sobre Suiza en un intenso duelo de cuartos de final disputado en el Estadio de Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni supo golpear en los momentos clave del encuentro y terminó sellando su boleto a las semifinales tras una batalla que se definió en el tiempo suplementario. El conjunto albiceleste encontró la ventaja muy temprano en el compromiso. Apenas a los 10 minutos, Lionel Messi cobró un tiro de esquina al primer poste y Alexis Mac Allister apareció para anticiparse a la defensa suiza con un preciso cabezazo que dejó sin posibilidades al guardameta Gregor Kobel, colocando el 1-0 en el marcador.

Con la ventaja a su favor, Argentina administró el ritmo del partido y obligó a Suiza a adelantar sus líneas en busca de la igualdad. Antes del descanso, el encuentro ganó intensidad y el delantero Breel Embolo recibió una tarjeta amarilla tras una fuerte disputa, mientras la Albiceleste se marchó al entretiempo con una justa ventaja.

En la segunda mitad, el cuadro helvético encontró el premio a su insistencia. Dan Ndoye aprovechó un espacio en la zaga argentina, rompió la última línea defensiva y definió con un remate cruzado para vencer al arquero y establecer el 1-1, devolviendo la emoción al compromiso.

Minutos después se produjo una de las acciones más polémicas de la noche. Embolo cayó dentro del área y el árbitro, en primera instancia, mostró tarjeta amarilla a Leandro Paredes. Sin embargo, tras recibir el llamado del VAR, revisó la jugada y modificó su decisión al considerar que el atacante suizo había simulado la falta. El delantero recibió la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a Suiza con diez jugadores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE