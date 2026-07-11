  1. Mundial 2026

Tras 12 años de fracasos, Italia confirma al DT que los quiere llevar al Mundial 2030

Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana, con Leonardo como asesor

Tras 12 años de fracasos, Italia confirma al DT que los quiere llevar al Mundial 2030

Italia confirma a su nuevo entrenador para el Mundial 2030: es una leyenda
11 de julio de 2026 a las 16:01

Paolo Maldini, leyenda del Milán y la selección italiana, será el nuevo director técnico de la federación de fútbol de su país, con Leonardo, también exjugador, campeón del Mundial con Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain, como asesor, según anunció este sábado el organismo.

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

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“Maldini siempre ha sido mi objetivo, pensé que podría ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino a toda la cadena de las selecciones juveniles”, dijo el presidente del organismo, según recoge el comunicado.

“En dos semanas hablamos de todos los proyectos, entramos en detalles y Paolo me dijo de inmediato que estaría encantado de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es muy exigente y desafiante. Estoy contento, porque tengo una profunda estima por Leonardo. Hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos de aquí a 2030 al próximo Mundial, pasando por la Eurocopa”, explicó Malagò.

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Agencia EFE
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