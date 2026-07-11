Tras 12 años de fracasos, Italia confirma al DT que los quiere llevar al Mundial 2030

Paolo Maldini, leyenda del Milán y la selección italiana, será el nuevo director técnico de la federación de fútbol de su país, con Leonardo, también exjugador, campeón del Mundial con Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain, como asesor, según anunció este sábado el organismo.

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.