Argentina vs Suiza EN VIVO: ¡Messi quiere jugar otra semifinal del Mundial!

La Selección de Argentina ha tenido que esforzarse más de lo esperado para avanzar en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. El conjunto albiceleste superó por la mínima a Cabo Verde y Egipto, mostrando una evolución gradual en su funcionamiento colectivo, impulsado por un Lionel Messi que, a sus 39 años, continúa marcando diferencias como en sus mejores tiempos.

Ahora tendrá como rival a Suiza, selección que dejó en el camino a Colombia tras imponerse en la tanda de penales y que, liderada por el experimentado Granit Xhaka, intentará dar la sorpresa este sábado en Kansas City eliminando a los actuales campeones del mundo. El duelo arranca a las 7 de la noche hora de Honduras.