  1. Mundial 2026

Argentina vs Suiza EN VIVO: ¡Messi quiere jugar otra semifinal del Mundial!

EN DIRECTO | Argentina y Suiza se miden a las 7 de la noche hora de Honduras, por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Argentina vs Suiza EN VIVO: ¡Messi quiere jugar otra semifinal del Mundial!

Argentina y Suiza se miden por un boleto a semifinales del Mundial.

11 de julio de 2026 a las 15:29

La Selección de Argentina ha tenido que esforzarse más de lo esperado para avanzar en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. El conjunto albiceleste superó por la mínima a Cabo Verde y Egipto, mostrando una evolución gradual en su funcionamiento colectivo, impulsado por un Lionel Messi que, a sus 39 años, continúa marcando diferencias como en sus mejores tiempos.

Ahora tendrá como rival a Suiza, selección que dejó en el camino a Colombia tras imponerse en la tanda de penales y que, liderada por el experimentado Granit Xhaka, intentará dar la sorpresa este sábado en Kansas City eliminando a los actuales campeones del mundo. El duelo arranca a las 7 de la noche hora de Honduras.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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