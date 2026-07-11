Noruega vs Inglaterra EN VIVO: hora, alineaciones y dónde ver los 4tos del Mundial 2026

Ese respiro puede ser fundamental en Miami el sábado, cuando se espera una sensación térmica próxima a los 40 grados centígrados al comienzo del partido.

Una vez en el torneo, sólo cayeron en la primera fase contra Francia (1-4), en un encuentro donde su técnico, Stale Solbakken, dio descanso a los más habituales de cara a las eliminatorias.

Kane y Bellingham, al rescate de InglaterraEn este aspecto, Inglaterra llega más justa después de vivir una auténtica batalla física en octavos de final contra México.

Los británicos rompieron el invicto mexicano en el Estadio Azteca en mundiales, después de jugar más de cuarenta minutos con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah.

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El zaguero vio la roja directa y fue suspendido por dos encuentros, por lo que tampoco estará disponible en unas hipotéticas semifinales.

En ausencia del joven futbolista del Bayer Leverkusen, el seleccionador Thomas Tuchel podría alinear de inicio a John Stones y Marc Guéhi, ambos compañeros de Haaland en el City, y mandar a Ezri Konsa al lateral derecho.

Lo complicado de la victoria contra México, no obstante, puede suponer un subidón de moral para los ingleses, que en la ronda anterior había dejado dudas tras verse obligados a remontar ante República Democrática del Congo.

De hecho, la vitola de favoritos recae sobre los ingleses -una etiqueta que les puso Haaland en rueda de prensa-, quienes tratarán de alcanzar las semifinales de un Mundial por primera vez desde Rusia 2018.