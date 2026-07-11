Partidos de HOY 11 de julio Mundial 2026: a qué hora y dónde verlos

El Mundial de fútbol entra en su etapa más emocionante. Este sábado se cierran los cuartos de final con dos partidos de infarto que definirán a los últimos clasificados a las semifinales. Los cruces prometen sacar chispas: Noruega contra Inglaterra y Argentina frente a Suiza.
Si alguno de estos partidos termina en empate tras los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo extra. Si la igualdad persiste, todo se definirá en la tanda de penales.
Noruega vs. Inglaterra: Choque de potencias en Miami
El primer boleto del día se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami. Noruega llega con el ánimo por las nubes tras dar la gran sorpresa del torneo al eliminar a Brasil (2-1) con un doblete de su estrella, Erling Haaland. Por su parte, la Inglaterra de Thomas Tuchel viene de sufrir para vencer 3-2 a México en un partido donde jugaron con diez hombres, pero que lograron sacar adelante gracias a un gran nivel de Jude Bellingham y Harry Kane.
Horarios en Centroamérica: 3:00 p. m. (Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) / 4:00 p. m. (Panamá).
Dónde ver en vivo: El partido se transmitirá por canales como FOX y Tigo Sports en la región, además de señales locales como Televisiete (Guatemala), Canal 10 (Nicaragua) y Telemetro/TVMax (Panamá).
Argentina vs. Suiza: La Albiceleste busca las semifinales en Kansas City
La jornada cerrará en el Arrowhead Stadium. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, viene de lograr una remontada histórica ante Egipto: perdían 0-2 y terminaron ganando 3-2 gracias a los goles de "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Su rival será la siempre ordenada Suiza, un equipo durísimo que viene de dejar en el camino a Colombia en una agónica tanda de penales tras empatar 0-0.
Horarios en Centroamérica: 7:00 p. m. (Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) / 8:00 p. m. (Panamá).
Dónde ver en vivo: Estará disponible en FOX y Tigo Sports para Centroamérica, así como en canales abiertos como Teletica (Costa Rica), Canal 7 (Guatemala), Canal 5 (Honduras), Canal 4 (El Salvador) y TVN (Panamá).
Francia y España ya esperan en la otra semifinal
Mientras estos cuatro equipos pelean por su lugar, el otro lado de la llave ya está definido. Francia clasificó tras derrotar 2-0 a Marruecos, y España hizo lo propio al vencer 2-1 a Bélgica. Ambos gigantes europeos ya esperan rivales para luchar por el pase a la gran final de la Copa del Mundo.