Scaloni habla del físico de Messi: "No está corriendo más o menos"

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó de Leo Messi este viernes que, "mientras él quiera va a ser el mejor" y que no le sorprende lo que está haciendo en este Mundial. "Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó en la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final contra Suiza.

Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende", añadió. Scaloni defendió el momento de su selección, pese a que ha sufrido contra Cabo Verde y Egipto. "El equipo está bien, en cuanto a juego y a generar ocasiones. Hay que retocar dos o tres cosas", indicó el seleccionador albiceleste, que colocó el partido contra Egipto, en octavos, "en el top" de sus favoritos por todo lo que supuso. El técnico destacó que, como campeones del mundo, los rivales "juegan el partido de sus vidas contra ellos, pero que Argentina ha sabido competir. "No siempre se puede jugar tan bien como en Catar, pero el equipo compite y se rebela", señaló Scaloni, antes de afirmar que "al inicio de la concentración pintaba bastante más negro" por la situación física de muchos jugadores. "Ustedes no lo sabían pero ahora puedo decir que lo sacamos adelante". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE