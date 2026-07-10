Egipto vuelve del Mundial: la tajante frase del DT sobre Argentina

El seleccionador de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, aseguró este viernes a su regreso al país tras disputar el Mundial 2026, que lo importante es que la gente esté feliz, sin pronunciarse sobre la polémica derrota con Argentina. "Lo más importante es que la gente esté feliz. Ese es el mayor logro: que la gente esté satisfecha con nosotros", dijo en declaraciones al canal egipcio Extranews en el interior del aeropuerto de la ciudad de Nueva Al Alamein, en la costa mediterránea egipcia, adonde ha llegado el combinado rojo procedente de Estados Unidos.



Asimismo, quiso mandar un mensaje: "Al pueblo egipcio, Egipto entero y todo el mundo árabe merecen que demos lo mejor de nosotros. Incluso aspirábamos a lograr algo todavía mayor, pero, gracias a Dios por todo, lo importante es que la selección de Egipto siempre aparezca al nivel que corresponde al prestigio del fútbol egipcio y al nombre de Egipto". Estas declaraciones coinciden con un mensaje del capitán de la selección, el delantero Mohamed Salah, que prometió en sus redes sociales un "nuevo comienzo" para el fútbol de su país, pese a admitir que la gente puede estar "molesta" por la derrota ante la Albiceleste en el partido más polémico hasta el momento del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La selección regresó hoy a Egipto después de su paso por el Mundial, en el que por primera vez en su historia alcanzó los octavos de final. La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, la Albiceleste de Messi fue capaz de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición. La Federación de Fútbol de Egipto (EFA, en inglés) aseguró en un comunicado dirigido a periodistas acreditados en el Mundial -según el diario oficial egipcio Al Ahram- que había enviado una queja a la FIFA respecto al arbitraje del partido contra Argentina, a la par que pidió una investigación y la exclusión del cuerpo arbitral de la competición. Sin embargo, en su único comunicado oficial del partido publicado tras en sus cuentas oficiales, el organismo no mencionó esto, pero sí comentó que "no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR" De acuerdo con el comunicado, "varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido".

Salah promete un "nuevo inicio" para el fútbol egipcio tras polémica derrota con Argentina

El delantero y capitán de la selección egipcia, Mohamed Salah, prometió este viernes un "nuevo comienzo" para el fútbol de su país, pese a admitir que la gente puede estar "molesta" por la derrota ante Argentina en el Mundial 2026, el partido más polémico hasta el momento del torneo. "Sé que aún estáis molestos, pero os prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que esto marque un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en el ámbito internacional", dijo el que ha sido la estrella del Liverpool en su cuenta oficial de X. En este mensaje, acompañado de una fotografía en la que el conjunto de los Faraones se abraza en el terreno de juego, Salah aseguró que "clasificarse para el Mundial no será suficiente y participar tampoco bastará". "Este equipo merece vuestra confianza", concluyó. La selección regresó hoy a Egipto después de su paso por el Mundial, que por primera vez en su historia alcanzó los octavos de final. La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, los de la Albiceleste fueron capaces de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.