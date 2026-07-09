Mbappé presiona a Messi: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé lo volvió a hacer. El delantero francés demostró este jueves 9 de junio por qué siempre aparece en los momentos más importantes. En un vibrante partido de cuartos de final ante Marruecos, "Kiki" se vistió de héroe para darle rumbo a su selección.

El camino no fue fácil. En el primer tiempo, Mbappé falló un penal ante el arquero Yassine Bounou, quien estaba teniendo una actuación espectacular. Sin embargo, la estrella de Francia no se dio por vencida. Su recompensa llegó al minuto 60', cuando sacó un potente disparo que venció al portero marroquí para poner el balón en el fondo de la red.