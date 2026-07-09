Mbappé presiona a Messi: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé lo volvió a hacer. El delantero francés demostró este jueves 9 de junio por qué siempre aparece en los momentos más importantes. En un vibrante partido de cuartos de final ante Marruecos, "Kiki" se vistió de héroe para darle rumbo a su selección.
El camino no fue fácil. En el primer tiempo, Mbappé falló un penal ante el arquero Yassine Bounou, quien estaba teniendo una actuación espectacular. Sin embargo, la estrella de Francia no se dio por vencida. Su recompensa llegó al minuto 60', cuando sacó un potente disparo que venció al portero marroquí para poner el balón en el fondo de la red.
Con esta anotación, el atacante galo llegó a 8 goles en lo que va del torneo. Sus víctimas en esta Copa del Mundo se dividen de la siguiente manera: Senegal (2), Irak (2), Suecia (2), Paraguay (1) y ahora Marruecos (1).
La batalla histórica con Lionel Messi
Este gol no solo ayuda a Francia, sino que mete de lleno a Mbappé en los libros de historia. El francés ya suma 20 goles en apenas tres Mundiales disputados y está pisándole los talones a Lionel Messi. El astro argentino lidera el récord histórico con 21 anotaciones, pero con la gran diferencia de haber jugado seis Copas del Mundo. La distancia se acorta y el liderato histórico está en juego.
Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026
La pelea por la Bota de Oro de este torneo está que arde, con Messi y Mbappé empatados en la cima de la tabla, seguidos muy de cerca por el noruego Erling Haaland: