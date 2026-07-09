EN VIVO: Francia está enfrentando a Marruecos en Boston

Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en las eliminatorias de un Mundial, igual que hace cuatro años en Qatar, aunque esta vez lo harán en los cuartos y con cuentas pendientes para los africanos.

- FRANCIA VS. MARRUECOS, EN DIRECTO

- ALINEACIONES CONFIRMADAS

La eliminatoria, la primera de cuartos de final del Mundial 2026, comenzará a las 4:00 PM hora local (2:00 PM de Honduras por Tigo Sports) en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, el hogar de los New England Patriots de la NFL. Aquel 2022, en Qatar, Marruecos firmó la mejor actuación de la historia de una selección africana en un Mundial tras eliminar a España y Portugal, pero Francia se cruzó en su camino, dejándola fuera en semifinales por 2-0.

Ahora, en 2026, también se ha convertido en la primera selección africana en alcanzar dos veces unos cuartos de final, además, de forma consecutiva, tras conquistar entre medias la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones, en una muy polémica final contra Senegal. Marruecos ya no es una revelación, sino una selección muy seria, que será una de las anfitrionas del Mundial de 2030 y que ahora aspira a ajustar cuentas con Francia, un país en el que han nacido seis de los jugadores convocados por Ouahbi para este torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La gran baja para los 'Leones del Atlas' es Saibari, flamante fichaje del Bayern Múnich. El mediapunta, reconvertido en delantero, tampoco nació en Marruecos, sino en Terrassa, a las afueras de Barcelona. Autor de goles providenciales contra Brasil, Escocia y Haití, Salibari tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del duelo de octavos contra Canadá por una lesión en los isquiotibiales, misma que lo deja fuera del duelo ante Francia.

Por su parte, Didier Deschamps tiene un once listo, con ocho jugadores fijos y tres posiciones en las que ha ido alternando. Lucas Digne parece haberle ganado el puesto a Théo Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Tchouaméni y Koné se disputan un puesto en el centro del campo. Lo más jugoso está en la delantera, donde ha ido rotando a Bradley Barcola y Désiré Doué, compañeros en el PSG, en el extremo izquierdo. Barcola fue titular en las dos eliminatorias, pero Doué fue el revulsivo que destrabó el enredo contra Paraguay. En paralelo, Mbappé libra su particular cruzada con el argentino Leo Messi por la Bota de Oro del Mundial y por el récord de máximo goleador de la historia del torneo. Con el gol anotado ante Egipto, Messi suma ya ocho tantos en este certamen, uno más que Mbappé y que el noruego Erling Haaland, y acumula 21 en total, dos más que el delantero francés.

DATOS DEL PARTIDO