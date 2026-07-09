Salió al cruce: Mourinho fulmina al DT de Egipto tras sus críticas a la Argentina

Tras las polémicas declaraciones del entrenador de Egipto, Hossam Hassan, asegurando que el partido contra Argentina en el Mundial estuvo "amañado", José Mourinho salió al cruce y fue contundente. El técnico portugués, que volvió al Real Madrid, consideró que antes de hablar de supuestas ayudas externas, el análisis debe centrarse en el rendimiento del propio equipo, pues los 'Faraones' lo ganaban 2-0 cuando faltaban 10 minutos para cumplirse el tiempo reglamentario.

"Cuando pierdes un partido después de ir ganando 2-0, el primer análisis debería ser sobre tu propio equipo, no sobre conspiraciones", afirmó Mourinho, en declaraciones que recoge TN Argentina. Remarcó que la autocrítica es una obligación para cualquier técnico y sostuvo que las derrotas deben analizarse desde lo futbolístico. "Como entrenador, debes mirar qué podrías haber hecho mejor antes de señalar con el dedo a otros", agregó el luso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También cuestionó las explicaciones que apuntan a presuntos favoritismos y aclara que ese tipo de argumentos no contribuyen al debate.