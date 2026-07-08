El DT de Egipto quiso encarar a Scaloni en el túnel: la reacción del argentino

La selección de Egipto explotó como nunca luego de caer eliminada ante Argentina en los octavos del Mundial. Su entrenador, Hossam Hassan, cargó contra la Albiceleste, el árbitro y la FIFA, asegurando que el encuentro estuvo amañado. En la figura del técnico recayeron varias polémicas aún durante el partido. Por ejemplo, en momentos de discusiones cruzó los brazos en alto en un gesto que se identifica para denunciar racismo, aunque nunca aclaró a qué se refería y el silbante Francois Letexier lo ignoró.

En el tercer gol de Argentina, su banco se caldeó, un ayudante suyo fue expulsado tras meterse en el campo a torear a Mac Allister, Leo Messi quiso acercarse a apaciguar pero se llevó insultos y el gesto de cruzar brazos de parte del hermano y asistente, Ibrahim Hassan. Ese final se convirtió en un caldo de cultivo para una salida del campo cuanto menos caótica. Hossam Hassan, identificado con la causa palestina, respondió desafiante señalándose el escudo de su camiseta a un aficionado argentino que en la grada enarbolaba la bandera de Israel. El DT también se le fue de forma amenazante a un fotógrafo y continuó peleándose de palabra con empleados de la FIFA, todo mientras avanzaba hecho una furia rumbo al camerino acompañado por Ibrahim y otros integrantes de su grupo de trabajo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

CRUCE CON SCALONI

Ahora, un video publicado en X muestra cómo siguió la secuencia. Mientras los hermanos Hassan seguían trenzados en discusiones ya fuera de la mirada del público, irrumpió en la escena Lionel Scaloni, que caminaba en soledad rumbo a los vestidores. Para pasar en medio del tumulto, tuvo incluso que correr a mano a un furioso Ibrahim, y allí fue cuando lo divisó Hossan ya a escasos centímetros. Entonces, cambió rápidamente el destinatario de su enojo y dándose vuelta para seguirle el paso le gritó algo fuerte y pareció esperar unos instantes a que el técnico argentino reaccionara.