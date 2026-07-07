Así quedaron los 4tos de final del Mundial 2026: cuándo son, hora y dónde verlos

Los cruces de la siguiente ronda ya están programados para jugarse entre el 9 y el 11 de julio. Los ganadores de esta fase se meterán en las semifinales y asegurarán jugar el máximo posible de partidos en el torneo.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está que arde. La segunda ronda de eliminación directa ya dejó en el camino a grandes potencias y solamente quedan ocho selecciones con vida para pelear por la gloria eterna. Con sorpresas históricas, remontadas épicas y la eliminación de todos los países anfitriones, el torneo más grande de la historia entró en su etapa más emocionante.

La gran sorpresa de los octavos de final la dio Noruega, que eliminó a la poderosa selección de Brasil tras ganarle 2 a 1 con un espectacular doblete de Erling Haaland. Aunque Neymar Jr. descontó al final, no le alcanzó a la Verdeamarela. Los noruegos ahora se medirán contra Inglaterra, que sacó a México en un partidazo de 3 a 2 gracias a la gran actuación de Jude Bellingham.

Por su parte, Francia sufrió pero avanzó al vencer 1 a 0 a Paraguay con un gol de penalti de Kylian Mbappé. Su rival será la sorprendente selección de Marruecos, que goleó 3 a 0 a Canadá y la dejó fuera de su propio Mundial.

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En el lado europeo del cuadro, España dejó en el camino al Portugal de Cristiano Ronaldo al ganarle 1 a 0 con un gol agónico de Mikel Merino. La Roja se verá las caras con Bélgica, que aplastó 4 a 1 a Estados Unidos y terminó con el último equipo local que quedaba en competencia.

La vigente campeona del mundo, Argentina, protagonizó el partido más emocionante de la jornada. La Albiceleste perdía 2 a 0 contra Egipto tras una pésima primera mitad donde a Lionel Messi incluso le atajaron un penalti. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó con una ráfaga histórica de tres goles en solo 11 minutos (Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández a los 92') para darlo vuelta 3 a 2.

*******Argentina ahora espera en los cuartos de final por el ganador del último duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia, que juegan este martes 7 de julio en Vancouver.