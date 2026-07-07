Técnico de Egipto arremete contra la FIFA: "Quieren que Messi siga en el torneo"

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassam, se mostró muy crítico con el árbitro del partido contra Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026, que se saldó con la eliminación de los faraones, asegurando que influyó en el resultado. "El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó diciendo Hassam en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio. Argentina eliminó a Egipto por 3 a 2 después de remontar los dos goles de desventaja en los últimos 14 minutos. Sin embargo, el combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE