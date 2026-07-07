Messi lo lamenta: así fue el nuevo penal fallado de Leo ante Egipto en el Mundial

Messi, el máximo goleador de la historia de los mundiales, ha fallado un nuevo penal en el Mundial 2026 en el encuentro por los octavos de final ante Egipto.
Los egipicios se pusieron adelante en el marcador con gol de cabeza de Yasser Ibrahim (min 15) tras un gran centro de Ateya. Dibu Martínez se quedó parado.
Penales fallados por Messi en los Mundiales
1. Rusia 2018 vs Islandia, 16/06/2018; Portero: Hannes Thor Halldorson
2. Qatar 2022 vs Polonia, 30/11/2022; Portero: Wojciech Szczesny
3.Mundial 2026 vs Austria, 22/06/2026; Portero: Alexander Schlager
4. Mundial 2026 vs Egipto, 22/06/2026; Portero: Mostafa Shobeir