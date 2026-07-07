  1. Mundial 2026

Messi lo lamenta: así fue el nuevo penal fallado de Leo ante Egipto en el Mundial

El arquero Mostafa se hace grande para taparle un nuevo penal a Messi en el Mundial 2026.

Messi lo lamenta: así fue el nuevo penal fallado de Leo ante Egipto en el Mundial

Messi sufrió ante Egipto: ¿Cuántos penales ha fallado Leo en mundiales?

 FOTOS: EFE
07 de julio de 2026 a las 10:38

Messi, el máximo goleador de la historia de los mundiales, ha fallado un nuevo penal en el Mundial 2026 en el encuentro por los octavos de final ante Egipto.

Los egipicios se pusieron adelante en el marcador con gol de cabeza de Yasser Ibrahim (min 15) tras un gran centro de Ateya. Dibu Martínez se quedó parado.

EN VIVO: ¡Egipto aumenta la ventaja sobre Argentina y acaricia los cuartos!
Así fue el fallo de penal de Messi ante Egipto

Así fue el fallo de penal de Messi ante Egipto

 (FOTOS; EFE)

Penales fallados por Messi en los Mundiales

1. Rusia 2018 vs Islandia, 16/06/2018; Portero: Hannes Thor Halldorson
2. Qatar 2022 vs Polonia, 30/11/2022; Portero: Wojciech Szczesny
3.Mundial 2026 vs Austria, 22/06/2026; Portero: Alexander Schlager
4. Mundial 2026 vs Egipto, 22/06/2026; Portero: Mostafa Shobeir

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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