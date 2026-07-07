Volvió a la carga contra Mbappé con una carta: "El problema es entre vos y yo"

La senadora liberal de Paraguay, Celeste Amarilla, le respondió a Kylian Mbappé luego de la repercusión internacional que generaron sus publicaciones en redes sociales tras la eliminación de la Albirroja en el Mundal 2026. La legisladora de 61 años afirmó que su conflicto es exclusivamente con el delantero, asegurando que nunca atacó a Francia y sostuvo que borró uno de sus mensajes al reconocer que había reaccionado "con la sangre hirviendo".

A través de una extensa carta abierta publicada en sus redes sociales, Amarilla reivindicó su vínculo con la cultura francesa y rechazó que sus expresiones representen un agravio al país europeo, pese a que la controversia ya derivó en reacciones del Gobierno francés y de su Senado. La política paraguaya recuerda que cursó toda su formación escolar en el College de L’Immaculée Conception y destacó que habla francés, canta 'La Marsellesa' y mantiene una estrecha relación con esa nación. "El problema en entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo", expresó al dirigirse a Mbappé. Incluso menciona que pasó las últimas fiestas de fin de año junto a su familia en las ciudades francesas de Courchevel y Saint-Tropez. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según Amarilla, su molestia surgió por declaraciones que atribuyó al futbolista francés, las cuales interpretó como un desprecio hacia la selección paraguaya y, por extensión, hacia todo el país.

También cuestiona el comportamiento de Mbappé durante el encuentro. Afirmó que el jugador mostró una actitud "arrogante", insultó a seleccionados paraguayos durante el partido y despreció el saludo del arquero Orlando Gill una vez finalizado el compromiso. Sostuvo que ese gesto fue una falta de respeto al espíritu deportivo y afirmó que incluso Francia debería reprochar la conducta de su capitán por no ajustarse a los valores históricos del país europeo.

SE ARREPIENTE DEL PRIMER POST

Uno de los puntos centrales de su descargo fue el admitir que eliminó una de las publicaciones que originó toda la polémica. Amarilla explica que escribió ese mensaje mientras aún estaba "con la sangre hirviendo" por la derrota de Paraguay y reconoce que terminó utilizando los mismos insultos que, según dijo, ella misma suele recibir por ser "morena y latina".

"Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré", sostuvo.