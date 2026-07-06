"Camerunés colonizado": Mbappé no se calló y respondió a la mujer que lo atacó

El delantero estrella de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales para defenderse de los ataques racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. El futbolista galo no dudó en alzar la voz con mucha firmeza tras las publicaciones de la funcionaria, desatando una gigantesca polémica a nivel mundial y recibiendo el respaldo masivo de millones de usuarios en internet. Este conflicto surgió por las polémicas declaraciones de la legisladora paraguaya después de la eliminación de su país ante Francia en el Mundial 2026. La funcionaria arremetió con rabia en sus perfiles públicos, llamando al delantero "camerunés colonizado" y "feo". Por eso, el goleador galo decidió frenar los menosprecios de la política mediante una respuesta muy directa, adjuntando además una fotografía de la parlamentaria para que todo el mundo conociera la identidad real de la agresora.





Las palabras de Kylian Mbappé sobre la senadora de Paraguay

El atacante francés redactó un mensaje en su perfil para condenar el comportamiento de la parlamentaria y sentenció: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, el capitán de la escuadra europea continuó con su descargo en la plataforma digital y agregó: "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron". También el delantero dejó en claro que no tolerará discursos que promuevan el odio y añadió: "Dejando paso a una dama incompetente... Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio por todo el mundo".

La legisladora paraguaya encendió la mecha del escándalo con una serie de publicaciones cargadas de insultos personales y comentarios discriminatorios contra el futbolista. La mujer atacó directamente la nacionalidad del capitán francés e indicó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". Sus palabras provocaron el repudio generalizado de toda la comunidad del balompié. También la parlamentaria se burló del trámite del partido de los dieciseisavos de final y señaló: "Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...". La indignación de los amantes del deporte creció todavía más cuando la legisladora incitó a la violencia al confesar: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta".