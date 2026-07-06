Renunció a la selección de Brasil tras el fracaso del Mundial y ya tiene nuevo trabajo

El sueño del sexto campeonato del mundo se transformó en una terrible pesadilla para la Selección de Brasil. El gigante sudamericano volvió a decepcionar a millones de aficionados en todo el planeta tras sufrir una dolorosa y temprana eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, lo que marca el final de una era muy importante. La escuadra brasileña llegaba con el ánimo por las nubes y como una de las grandes favoritas después de haber conseguido una contundente victoria frente a Japón en su partido anterior. Sin embargo, el rendimiento del equipo decayó por completo y el planteamiento táctico no funcionó frente a una ordenada selección de Noruega, que terminó dejándolos fuera de la competencia.

El amargo panorama deportivo llegó acompañado de noticias muy sacudidas en los vestuarios de la Canarinha. El cuerpo técnico sufrirá una baja de peso inmediato de cara al próximo proceso, ya que se confirmó de manera oficial la salida de Davide Ancelotti, quien se desempeñaba como el principal asistente técnico del equipo. Davide, que en el pasado reciente tuvo un paso por el Botafogo del fútbol local, regresó al combinado nacional para acompañar a su padre en esta cita mundialista. No obstante, el estratega ya tenía decidido iniciar su camino en solitario y asumirá las riendas del Lille de la primera división de Francia una vez que concluyan los trámites administrativos de su partida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A pesar de esta sensible baja en el grupo de trabajo, la directiva de la Confederación Brasileña de Fútbol mantendrá la continuidad del proyecto principal. El entrenador Carlo Ancelotti seguirá al frente de la selección absoluta, respaldado por un contrato a largo plazo que se renovó hace apenas unas semanas y que lo vincula con la institución hasta el año 2030. La eliminación no solo trajo cambios en el banquillo, sino también el adiós definitivo de la última gran figura del balompié brasileño. El delantero Neymar comunicó formalmente a toda la delegación su retiro de la selección nacional, cerrando un ciclo histórico lleno de magia pero con la gran espina de no haber podido levantar la Copa del Mundo.