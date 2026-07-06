Faitelson destapa al culpable: reacciones de la prensa tras el adiós de México

"Duele muchísimo esta eliminación": las portadas de los diario de México tras quedar fuera del Mundial 2026 ante Inglaterra
Faitelson, al día después de la eliminación, no dudó en encontrar a los culpables: “ Mientras no cambiemos la forma en que se administra nuestro fútbol, no pasaremos de ahí”
Marca México: “Es la primera derrota en el Estadio Azteca en una Copa del mundo”
SportsCenter: “No se achicó ante el escenario: Ingalaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial”
Tuca Ferreti se mostró molesto con la eliminación: “Este tercer gol no puede caer”. Y apuntó el error: “Al meter tres delanteros se perdió la profundidad”
Fox Sports MX: “México cayó con la frente en alto”
TUDN: “Caer es de Gigantes, levantarse de mexicanos”
Diario Récord: “¿Y si sí?...otra vez no”
Raúl Orvañanos, periodista de FOX: ”Toda la Selección Mexicana estuvieron a la altura de esta Copa del Mundo pero lo que jugaron estos 4 fue una brutalidad. Gran mundial para Erik Lira, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Gilberto Mora".
Álvaro Morales de ESPN :”Ocho de los 10 goles del TRI fueron obra de jugadores que han vestido la playera del América. Dos errores puntuales en marca y penal, de los de Chivas: Piojo y Tala.Hoy nos eliminó el Rebaño. Se los advertí, un peligro para el Tri.”
José Ramón Fernández, director de ESPN: ”Injusta y tristemente, México dice ADIÓS al Mundial 2026”
André Marín hijo: “No pudo ser...El Tri dejó el alma en la cancha y estuvo mucho cerca, pero no se pudo”
Pablo Giralt, periodista argentino: “Inolvidable partido en el Estadio Azteca. Inglaterra eliminó a México con todos los condimentos: cinco goles, expulsados, penales y polémicas”
Andrés Vaca, narrador de TUDN: “Duele muchísimo esta eliminación. Sobre todo porque hubo tiempo para empatar. Duele por los errores que se cometieron y por que todos pensamos que esta era la noche”
MisterChip, estadígrafo español: "Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo, una selección elimina a un anfitrión en una eliminatoria jugando con un jugador menos y tras recibir un penalti en contra. Inglaterra lo firma en el Azteca, ante México"
ESPN MX: “No se jugó como siempre, así que se haya perdido como siempre”