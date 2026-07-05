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¡Faitelson sorprende! La reacción de la prensa tras el fracaso de México en el Mundial 2026: "¿Y si no?"

Inglaterra echó a México de la Copa del Mundo y la prensa no tardó en dejar sus reaciones tras el fracaso de local de los aztecas.

05 de julio de 2026 a las 22:07
¡Faitelson sorprende! La reacción de la prensa tras el fracaso de México en el Mundial 2026: ¿Y si no?
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Inglaterra echó a México de la Copa del Mundo y la prensa no tardó en dejar sus reaciones tras el fracaso de local de los aztecas.
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La portada de Diario Diez luego de la caída de México de la Copa del Mundo.
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David Faitelson sorprendió, ya que no fue hiriente con sus comentarios. Dijo que a México le espera un futuro esperanzador.
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La selección de México se volvió a quedar en los octavos de final.
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La eliminación de México provocó todo tipo de comentarios.
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José Ramón Fernández se quedó con la dura imagen de Memo Ochoa llorando.
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Olé se buró de la frase de México.
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Otros agradecieron el esfuerzo de toda la selección, ya que dieron un partidazo.
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Otros se burlaron de la eliminación de México.
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Inglaterra enfrentará a Noruega
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La presidenta de México dejó este mensaje.
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Más burlas contra la eliminación de México.
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La eliminación de México pegó mucho.
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Álvaro Morales fue categorico con Javier Aguirre.
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La imagen del dolor en México.
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