¡Faitelson sorprende! La reacción de la prensa tras el fracaso de México en el Mundial 2026: "¿Y si no?"

Inglaterra echó a México de la Copa del Mundo y la prensa no tardó en dejar sus reaciones tras el fracaso de local de los aztecas.
La portada de Diario Diez luego de la caída de México de la Copa del Mundo.
David Faitelson sorprendió, ya que no fue hiriente con sus comentarios. Dijo que a México le espera un futuro esperanzador.
La selección de México se volvió a quedar en los octavos de final.
La eliminación de México provocó todo tipo de comentarios.
José Ramón Fernández se quedó con la dura imagen de Memo Ochoa llorando.
Olé se buró de la frase de México.
Otros agradecieron el esfuerzo de toda la selección, ya que dieron un partidazo.
Otros se burlaron de la eliminación de México.
Inglaterra enfrentará a Noruega
La presidenta de México dejó este mensaje.
Más burlas contra la eliminación de México.
La eliminación de México pegó mucho.
Álvaro Morales fue categorico con Javier Aguirre.
La imagen del dolor en México.