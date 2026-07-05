¿Tiene otra pareja? Así es la nueva vida de Rute Cardoso tras un año de la muerte de Diogo Jota

“A pesar de amar Liverpool, una ciudad donde siempre se sintió muy bien recibida, regresar a Portugal para estar más cerca de su familia parecía lo correcto, en un momento en que todo el apoyo era crucial. Aun así, Inglaterra siempre es un lugar al que la viuda del futbolista desea regresar, llena de recuerdos difíciles pero también felices, aprovechando cada homenaje para aliviar la añoranza de un lugar que, en esencia, sigue siendo su hogar”, agregan en la información.