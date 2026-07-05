¿Tiene otra pareja? Así es la nueva vida de Rute Cardoso tras un año de la muerte de Diogo Jota

Rute Cardoso, la viuda del futbolista portugués Diogo Jota, rompe su silencio para recordar a su marido un año después de su muerte y brinda unas desgarradoras palabras. Así es su vida ahora.
El viernes 3 de julio se cumple un año del fallecimiento de Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España) en el que también murió su hermano André Silva, un suceso que conmocionó a su Portugal natal y al mundo y que sigue muy presente en la vida de la esposa del exLiverpool, Rute Cardoso.
La historia de amor entre ellos comenzó hace mucho tiempo. Diogo Jota y Rute Cardoso se habían cansado el 22 de junio de 2025 en la Iglesia de Lapa en Oporto, Portugal.
Después de 13 años juntos y tres hijos en común, la pareja celebró su boda, pero lamentablemente, él falleció apenas 11 días después en un trágico accidente automovilístico.
Diogo y Rute comenzaron a salir desde que tenían 15 años, en el colegio, en Gondomar, ciudad lusa perteneciente al distrito de Oporto. De igual manera, el primer registro fotográfico de ambos en sus cuentas personales fue el 1 de diciembre de 2013.
Esta es la primera foto de Diogo Jota y Rute Cardoso en redes sociales. La publicó ella en su cuenta de Instagram.
Un año después de las trágica muerte de Diogo Jota, Rute Cardoso volvió a hablar públicamente sobre el hombre con quien construyó una vida y una familia.
Habitualmente reservada desde el accidente que conmocionó al fútbol portugués, la viuda hizo una excepción para rendir homenaje a una de las mayores pasiones del internacional portugués: los eSports.
En un video publicado por la sección de Fútbol Virtual de la Federación Portuguesa de Fútbol , Rute confesó que sigue sufriendo profundamente y admitió que recordar a su marido sigue siendo un gran reto. "Todavía me cuesta encontrar las palabras. Todavía me resulta difícil hablar del tema", reveló emocionada.
Durante su testimonio, Rute Cardoso abrió las puertas a la intimidad familiar, mostrando el espacio donde Diogo Jota pasaba horas compitiendo en el mundo de los videojuegos. Sentada en la silla que el futbolista usaba a diario, recordó los primeros pasos de su esposo en esta pasión, revelando que fue uno de los primeros elementos de su "rincón" dedicado a los eSports.
"Fue una de las primeras cosas que tuvo, en cuanto acondicionó su espacio. La silla, el monitor y el cable de internet, que era importante", dijo, admitiendo que aún hoy le cuesta aceptar que nunca más lo volverá a ver en ese lugar.
La dedicación de Diogo Jota a los eSports era tan intensa que incluso influyó en la organización de su vida personal y profesional. Según Rute Cardoso, el jugador compaginaba sus compromisos con el fútbol de alto nivel con largas sesiones de videojuegos competitivos, aprovechando cada momento libre para cumplir con los horarios de las competiciones online.
"Hubo una época en la que tenían que jugar 40 partidos entre el viernes y el domingo. No podíamos hacer nada hasta que terminaran", recordó, demostrando el nivel de compromiso que el atleta mantenía con este deporte.
A pesar del dolor por su pérdida, Rute Cardoso ha encontrado maneras de mantener viva la memoria de su esposo, preservando el legado que construyó tanto dentro como fuera del campo.
El equipo de eSports fundado por Diogo Jota, Luna Sports, nombrado en honor al perro más viejo de la pareja, continúa operando y recientemente estableció una alianza con el FC Porto, dando continuidad al proyecto concebido por el internacional portugués.
Paralelamente, la Federación Portuguesa de Fútbol creó el Diogo Jota Arena, un espacio dedicado a los eSports en la Ciudad del Fútbol, y lanzó la Diogo Jota Masters Cup, perpetuando el nombre del atleta entre las nuevas generaciones.
Las palabras de Rute Cardoso conmovieron a miles de portugueses y trajeron a la memoria no solo el talento de Diogo Jota en el campo, sino también la persona apasionada, dedicada y decidida que era fuera de él.
El homenaje de su viuda demostró que, a pesar del dolor que aún persiste, la memoria de Diogo Jota perdura en cada logro, cada recuerdo y cada iniciativa que celebra su pasión por la vida y por el deporte.
La mujer que quedó viuda a los 29 años apareció en cada uno de los varios -y más que merecidos- homenajes que le hicieron a Diogo Jota tras su trágica muerte y obviamente en la gran mayoría, realizados poco después del terrible suceso, se le vio sencillamente destruida. Hoy, poco a poco empieza a reconstruir su vida.
Después de la tragedia que dio un vuelco rotundo y sumamente inesperado a su vida, Rute se apoyó en la fe buscando reconstruir lo que había formado hasta antes del deceso de su esposo, con quien se había casado 10 días antes de su muerte.
Según información del sitio portugués Flash!, cuando pasó todo el revuelo mediático recién “fue recuperando poco a poco el control de su vida, pensando en el futuro y volviendo a sonreír por y para sus tres hijos, su mayor fortaleza”.
“La primera decisión resultó ser la más sencilla: regresar a Gondomar”, en Oporto, añadieron en la web Flash!.
“A pesar de amar Liverpool, una ciudad donde siempre se sintió muy bien recibida, regresar a Portugal para estar más cerca de su familia parecía lo correcto, en un momento en que todo el apoyo era crucial. Aun así, Inglaterra siempre es un lugar al que la viuda del futbolista desea regresar, llena de recuerdos difíciles pero también felices, aprovechando cada homenaje para aliviar la añoranza de un lugar que, en esencia, sigue siendo su hogar”, agregan en la información.
Tras eso, la citada revista apunta que Rute Cardoso “al regresar a Portugal, se fue fijando pequeñas metas. Empezó a correr al final del día, a menudo junto al río, cuidando su cuerpo mientras intentaba despejar la mente; incluso participó en una competición de atletismo".
Rute Cardoso también se inscribió a clases de yoga para relajar su cuerpo y despejar la mente.
Rute Cardoso se dio una escapada con sus hijos en Phi Phi, un pequeño archipiélago que se encuentra en el mar de Andamán, al sur de Tailandia.
Rute Cardoso estuvo en septiembre del año pasado en la ceremonia del Balón de Oro realizada en París, Francia. El evento se realizó en el famoso Teatro del Châtelet, y la viuda acudió puntual a la cita, pues se tenía previsto un tributo en memoria de su esposo Diogo Jota.
Rute Cardoso ha demostrado que quiere seguir disfrutando de la pasión de runner que empezó después de mudarse a Portugal.
Como homenaje a Diogo Jota, Rute Cardoso corre con el número 20 en su espalda, el dorsal que usaba el futbolista en el Liverpool.
Rute Cardoso lució hermosa el día de su boda con Diogo Jota el año pasado, 11 días antes de la muerte del futbolista.
Rute Cardoso está siendo un poco más activa en sus redes sociales, en donde muestra su día a día.
Rute Cardoso cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram.