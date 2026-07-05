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Llanto de Brasil, Vinicius señalado y Neymar se despedazó en el Mundial

Las fotos que no viste del duelazo entre Brasil vs Noruega por octavos de final de la Copa del Mundo.

05 de julio de 2026 a las 14:49
Llanto de Brasil, Vinicius señalado y Neymar se despedazó en el Mundial
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Llanto de Brasil tras eliminación, Endrick fue el villano y Vinicius fue señalado en Nueva York. Aquí te contamos los detalles.
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Brasil y Noruega nos regalaron un partidazo inolvidable en la ronda de octavos de final del Mundial. Haaland y Neymar se enfundaron en un gran abrazo.
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El guardián Orjan Nyland fue la gran figura del partido al atajar un tiro de penalti en el primer tiempo.

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Una hermosa postal desde Nueva York, sede del Brasil vs Noruega por la Copa del Mundo.
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Vinicius Júnior se cansó de dar asistencias en el Brasil vs Noruega. El atacante brasileño lució su mejor nivel en Nueva York.
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Noruega fue una selección súper aguerrida en los octavos de final de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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La mamá de este chico le hizo este peinado curioso previo al duelo entre Noruega vs Brasil.

 Mario O. Figueroa
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Nuestro corresponsal Eduardo Solano captó las mejores postales antes, durante y después del Noruega vs Brasil.
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Los vikingos le ganaron a Brasil con respecto a los disfraces en Nueva York.

 Mario O. Figueroa
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Este boliviano sorprendió en Nueva York. Posó con la bandera de Bolivia en el MetLife Stadium.

 Mario O. Figueroa
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Los Vikingos celebraron con todo porque terminaron eliminando a Brasil en la Copa del Mundo.
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El marco inmejorable del Brasil vs Noruega. Hermosa panorámica del cotejo internacional que finalizó con el triunfo de Noruega.
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Los errores de Brasil llegaron en el primer tiempo. Bruno Guimaraes erró un tiro de penalti frente al guardián noruego que terminó sacando la pelota.
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Raphinha y Ancelotti le reclamaron al hondureño Walter López en el tiro de penalti del Brasil vs Noruega.
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Este fallo imperdonable de Endrick quedara marcado para siempre. El brasileño recientemente había ingresado al partido, quedó solo frente al arco noruego y erró la acción enviando la pelota a su costado izquierdo.
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Vinicius Júnior fue uno de los señalados al no cobrar el tiro penalti ante Noruega. Aquí le dio la pelota a Guimaraes, quien falló en su disparo.

 Mario O. Figueroa
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Tras la eliminación de Brasil, Neymar se despedazó tras finalizar el duelo en Nueva York. Llanto incontrolable.
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Raphinha, jugador del Barcelona, fue a abrazar a Neymar tras romper en llanto en el MetLife Stadium.
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El diez de la Selección de Brasil no escondió su tristeza. Le dijo adiós a su cuarto y último Mundial.
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Erling Haaland fue la gran figura del partido al anotarle doblete a Brasil en el Mundial. Los eliminó.
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