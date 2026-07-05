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Antonela la llamó y le dejó claro lo que piensa sobre los rumores que la vinculan con Messi

El Mundial 2026 está dejando muchas sorpresas, pero también ha servido para aclarar algunos temas. Uno de ellos el de Lionel Messi y la periodista Sofi Martínez, quiénes fueron vinculados en Qatar 2022.

05 de julio de 2026 a las 16:35
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Sofi fue vinculada con Messi y recuerda lo que habló con Antonela tras los rumores. Se reencontraron en el Mundial 2026 y así reaccionó el argentino.
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Ahora, se volvieron a reencontrar en el United 2026 y zanjaron un tema que causó revuelo en su momento.
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Todo comenzó luego que en Qatar 2022 la bella comunicadora le dedicara un emotivo discurso a Lionel Messi.
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“Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos”, le dijo Sofi Martínez a un Messi que se mostró emotivo.
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Después de aquella escena, comenzaron los rumores de una supuesto atracción entre ambos personajes.
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Asimismo, derivó también una polémica situación en la que señalaban que la comunicadora estaba alejada del entorno de la Selección de Argentina por un tema de "celos".
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Sin embargo, el pasado viernes Sofi Martínez y Lionel Messi se reencontraron tras la eliminación a Cabo Verde, y la escena se viralizó.
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“Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así”, dijo entre risas el argentino. “Muchas gracias por el gesto, lo valoro mucho”, respondió la comunicadora a Lionel Messi en zona mixta.
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Después de que se viralizara el nuevo clip, resurgió el tema que alguna vez zanjaron y que ella expuso: “Son completamente mentira”, esto hace unos años.
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Ahora, luego de lo sucedido tras la eliminación de Cabo Verde, la bella comunicadora ofreció una entrevista con Catalina Dlugi, para hablar de lo sucedido. Además, reveló lo que habló con Antonela Rocuzzo.
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“Yo lo conté alguna vez que hablé con ella, pero porque es una capa total, y tuvo como esas ganas también de hacerme saber que no me ocupe por todo ese ruido que se arma", dijo.
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"Que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante”, dijo sobre su charla con Antonela Roccuzo y señalando que “la admiro profundamente”
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Sobre su vida amorosa, la periodista reveló que: “Ahora no estoy ni saliendo con nadie, estoy como tranquila en ese sentido y eso me viene bien para este trabajo, porque el mundial es tan abrumador que de repente no me preocupo por nada, ninguna otra cosa”.
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Lionel Messi y Antonela son una de las parejas más mediáticas y estables dentro del medio, por lo que vuelven a poner fin a los rumores a un supuesto veto de Roccuzzo a la comunicadora.
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