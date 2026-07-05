JCC: El Comité Olímpico Hondureño revela la nueva indumentaria

¡Unas bellezas! El Comité Olímpico Hondureño presentó la indumentaria que llevarán nuestros atletas. El acto marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en la presentación oficial de la nueva indumentaria del Comité Olímpico Hondureño (COH).
La institución estuvo representada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien acompañó a las autoridades del movimiento olímpico durante el lanzamiento de la nueva colección oficial.
Los uniformes serán utilizados por los atletas hondureños que competirán en la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La vestimenta acompañará a la delegación tanto en las competencias como en los actos protocolares.
La nueva línea deportiva fue confeccionada por la reconocida marca italiana Macron. Cada prenda incorpora tecnología especializada para brindar mayor comodidad, ligereza y un mejor rendimiento a los deportistas.
Además del aspecto técnico, la colección busca resaltar la identidad nacional. Los diseños reflejan los colores y símbolos que representarán a Honduras en el escenario deportivo internacional.
Durante la ceremonia fueron exhibidas las diferentes prendas oficiales que vestirán los integrantes de la delegación catracha. La presentación recibió comentarios positivos de atletas, dirigentes e invitados especiales.
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollarán en Santo Domingo, República Dominicana. El evento se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
La cita reunirá a más de 6,000 atletas provenientes de las 37 delegaciones que integran la región. Los competidores disputarán medallas en 40 deportes y 57 disciplinas.
Esta edición tendrá un significado especial al conmemorarse el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Será una celebración histórica para el deporte regional.
República Dominicana volverá a convertirse en sede de esta competencia después de varias décadas. El país ya organizó los Juegos de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.