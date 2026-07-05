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JCC: El Comité Olímpico Hondureño revela la nueva indumentaria

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en la presentación oficial de la nueva indumentaria del Comité Olímpico Hondureño (COH).

05 de julio de 2026 a las 14:19
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¡Unas bellezas! El Comité Olímpico Hondureño presentó la indumentaria que llevarán nuestros atletas. El acto marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en la presentación oficial de la nueva indumentaria del Comité Olímpico Hondureño (COH).

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La institución estuvo representada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien acompañó a las autoridades del movimiento olímpico durante el lanzamiento de la nueva colección oficial.
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Los uniformes serán utilizados por los atletas hondureños que competirán en la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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La vestimenta acompañará a la delegación tanto en las competencias como en los actos protocolares.
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La nueva línea deportiva fue confeccionada por la reconocida marca italiana Macron. Cada prenda incorpora tecnología especializada para brindar mayor comodidad, ligereza y un mejor rendimiento a los deportistas.
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Además del aspecto técnico, la colección busca resaltar la identidad nacional. Los diseños reflejan los colores y símbolos que representarán a Honduras en el escenario deportivo internacional.
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Durante la ceremonia fueron exhibidas las diferentes prendas oficiales que vestirán los integrantes de la delegación catracha. La presentación recibió comentarios positivos de atletas, dirigentes e invitados especiales.
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Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollarán en Santo Domingo, República Dominicana. El evento se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
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La cita reunirá a más de 6,000 atletas provenientes de las 37 delegaciones que integran la región. Los competidores disputarán medallas en 40 deportes y 57 disciplinas.
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Esta edición tendrá un significado especial al conmemorarse el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Será una celebración histórica para el deporte regional.
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República Dominicana volverá a convertirse en sede de esta competencia después de varias décadas. El país ya organizó los Juegos de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.
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