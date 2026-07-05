Mexicanos llevaron serenata al hotel de Inglaterra: la policía tuvo que desalojarlos

Los aficionados mexicanos llevaron una serenata y lanzaron juegos pirotécnicos durante la noche en el hotel de concentración de Inglaterra para evitar que los jugadores descansaran: tuvieron que ser desalojados por la policía.
Decenas de aficionados mexicanos se reunieron hasta la madrugada del domingo frente al hotel donde se hospeda Inglaterra, en Santa Fe, Ciudad de México, con la intención de interrumpir el descanso del equipo antes del duelo de octavos del Mundial 2026.
Con altavoces, bocinas, instrumentos musicales y fuegos artificiales, los seguidores intentaron hacer ruido afuera del hotel JW Marriott para impedir que los futbolistas ingleses pudieran dormir antes del compromiso.
Los aficionados de México volvieron a hacerlo. Como ocurrió antes del partido de dieciseisavos frente a Ecuador, organizaron una peculiar “serenata” para intentar incomodar al rival en la víspera del encuentro.
Medios mexicanos informaron que los asistentes lanzaron fuegos artificiales y tocaron instrumentos musicales con el objetivo de impedir que los jugadores de Inglaterra pudieran conciliar el sueño.
El tema ya había generado polémica luego de que la BBC revelara que las autoridades del fútbol inglés decidieron mantener en secreto el lugar de hospedaje del equipo para evitar este tipo de situaciones.
Pese a ello, decenas de aficionados lograron llegar a las inmediaciones del hotel, aunque finalmente fueron desalojados por la policía, que reforzó las medidas para garantizar el descanso de la selección inglesa.
Desde el viernes, el equipo dirigido por Thomas Tuchel cuenta con un fuerte operativo de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, además de bardas para restringir el acceso.
A inicios de semana, miles de aficionados también gritaron, lanzaron petardos y tocaron sirenas frente al hotel donde se alojó Ecuador antes de enfrentar a México en los dieciseisavos de final.
Aquella acción tuvo el mismo propósito: evitar que los sudamericanos descansaran antes del partido, una estrategia que volvió a ser promovida ahora mediante convocatorias difundidas en redes sociales.
Sin embargo, el llamado para acudir al hotel de Inglaterra tuvo poca respuesta debido al amplio dispositivo de seguridad implementado por las autoridades alrededor del inmueble.
Durante la jornada del sábado también permanecieron en el lugar algunos simpatizantes de Inglaterra, quienes esperaban conseguir un autógrafo de alguna figura del plantel.
Las autoridades no permitieron el acercamiento de los aficionados ingleses y les solicitaron retirarse del sitio para mantener el perímetro de seguridad establecido alrededor del hotel.
En rueda de prensa, Thomas Tuchel agradeció la calurosa bienvenida recibida en México y destacó “la alegría de los mexicanos”, aunque reconoció que unos pocos mostraron rechazo hacia su selección.
México e Inglaterra se enfrentarán este domingo a las 6 de la tarde en los octavos de final del Mundial 2026. Los europeos llegan como la cuarta selección del mundo, mientras los Aztecas presumen cuatro triunfos, ocho goles a favor y ninguno en contra.
El vencedor del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre Brasil y Noruega, que también se disputará este domingo dentro del Mundial 2026.