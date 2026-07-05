Vozinha aprovechó de su fama: así recibieron a Cabo Verde tras el histórico mundial

Cabo Verde recibió como héroes a su selección tras el histórico Mundial 2026
Con una sonrisa de oreja a oreja de todos los jugadores, la Selección de Cabo Verde regresó el sábado pasado a casa convertida en un símbolo de orgullo nacional.
Miles de aficionados inundaron las calles y se concentraron en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral para brindar un recibimiento inolvidable a los futbolistas que hicieron historia en el Mundial 2026, donde sorprendieron al planeta con una campaña que quedará grabada para siempre.
Desde las primeras horas del día, familias enteras, niños, jóvenes y adultos comenzaron a reunirse con banderas, camisetas, tambores y cánticos para esperar la llegada de los nuevos héroes del país.
El ambiente fue completamente festivo y demostró el enorme impacto que tuvo la selección en una nación de apenas medio millón de habitantes.
La terminal aérea y sus alrededores quedaron completamente abarrotados por aficionados que querían agradecer personalmente a los futbolistas por haber puesto el nombre de Cabo Verde en boca del mundo entero.
Muchos empleados del aeropuerto aprovecharon para tomarse una foto con los jugadores que hicieron historia en el Mundial 2026
Una de las imágenes más impactantes del vídeo que subió Cabo Verde fue este empleado que se hincó y les agradeció por el gran trabajo que hicieron en la Copa del Mundo.
El posterior recorrido por las calles fue igualmente multitudinario y abarrotaron todo la ciudad caboverdiana.
Vozinha aprovechó su fama en Instagram e hizo un en vivo para que todos vieran el recibimiento que tuvieron los seleccionados de Cabo Verde. Más de 70 mil personas estaban conectadas para presenciar el momento historico
Los jugadores saludaron desde un autobús mientras miles de personas acompañaban la caravana entre banderas, música, bailes y constantes muestras de cariño, en una celebración que reflejó la magnitud de lo conseguido durante el Mundial.
A estas alturas ya no es ninguna sorpresa afirmar que Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.
En su primera participación mundialista, el conjunto africano conquistó el cariño de millones de aficionados gracias a su fútbol valiente, competitivo y sin complejos frente a rivales de enorme jerarquía.
Lo más llamativo de su torneo en el Mundial fue que no perdió un solo partido en los 90 minutos reglamentarios. Una estadística que adquiere aún más valor si se considera que enfrentó a selecciones de la talla de España, Uruguay y la vigente campeona del mundo, Argentina.
Aunque la aventura terminó antes de alcanzar los cuartos de final, Cabo Verde regresó a casa como uno de los grandes vencedores morales del torneo.
Su histórica campaña demostró que el talento y la determinación pueden desafiar cualquier pronóstico, dejando un legado que inspirará a futuras generaciones de futbolistas y que permanecerá para siempre en la memoria del fútbol africano y de los Mundiales.