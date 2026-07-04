Escándalo en el Mundial: investigan a selección por dar positivo en dopaje

Ocho futbolistas de Túnez, bajo investigación por posible contaminación con clembuterol
La participación de Túnez en el Mundial de 2026 parecía haber terminado con la eliminación en la fase de grupos, pero ahora la selección africana vuelve a estar en el centro de la atención por un problema mucho más delicado.
Ocho integrantes del plantel son objeto de una investigación luego de que controles antidopaje realizados durante el torneo detectaran rastros de clembuterol en sus muestras.
La noticia fue revelada inicialmente por el diario británico Daily Mail, que informó sobre los resultados atípicos obtenidos por varios futbolistas tunecinos durante las pruebas efectuadas en el campeonato. Aunque el hallazgo despertó preocupación en el entorno del equipo, hasta el momento ninguno de los jugadores ha sido suspendido de manera provisional.
La razón principal es que las concentraciones detectadas se encuentran por debajo del límite establecido por las autoridades antidopaje para aquellos casos en los que existe una posible contaminación alimentaria. Esa circunstancia ha llevado a los organismos encargados a manejar el caso con cautela antes de emitir cualquier resolución definitiva.
Las primeras investigaciones apuntan a que los futbolistas habrían ingerido carne contaminada durante su estancia en Monterrey, ciudad mexicana donde Túnez instaló su campamento base mientras disputó la fase de grupos del Mundial. Esa hipótesis es considerada actualmente la más sólida por los investigadores.
"La carne contaminada está detrás de los resultados positivos en las pruebas antidopaje de varios jugadores de la selección tunecina", aseguró una fuente de la Federación de Fútbol de Túnez a medios locales, reforzando la teoría de una contaminación accidental y no de un consumo intencionado de sustancias prohibidas.
El clembuterol es una sustancia incluida en la lista de productos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya que posee propiedades que pueden favorecer el aumento de la masa muscular y mejorar el rendimiento físico de los atletas. Precisamente por esos efectos, su presencia en cualquier control suele activar protocolos de investigación.
No obstante, la propia normativa antidopaje contempla excepciones cuando existen evidencias de contaminación alimentaria. En algunos países se han registrado casos relacionados con el consumo de carne proveniente de animales tratados con clembuterol, situación que ha provocado resultados positivos sin que exista intención de dopaje por parte de los deportistas.
Debido a esos antecedentes, las autoridades encargadas del caso están analizando el origen exacto de la sustancia detectada en los futbolistas tunecinos. El objetivo es determinar si realmente el consumo de alimentos contaminados explica los resultados obtenidos en los controles realizados durante la Copa del Mundo.
Mientras tanto, tanto la Federación Tunecina de Fútbol como los clubes a los que pertenecen los jugadores ya fueron notificados oficialmente sobre el desarrollo de la investigación. Todos permanecen a la espera de los análisis complementarios que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.
Hasta ahora, los investigadores no han encontrado indicios que sugieran un consumo deliberado de clembuterol con fines de mejorar el rendimiento deportivo. Por ese motivo, la posibilidad de que los futbolistas reciban sanciones disciplinarias es considerada baja, siempre y cuando se confirme la hipótesis de la contaminación alimentaria.
Este nuevo episodio representa otro duro golpe para una selección que vivió uno de los Mundiales más complicados de su historia reciente. Túnez quedó eliminada en la primera fase después de perder sus tres partidos, sin conseguir un solo punto y encajando un total de 12 goles.
La crisis deportiva también estuvo marcada por una decisión poco habitual. En plena competencia, la federación optó por destituir al seleccionador Sabri Lamouchi debido al pobre rendimiento del equipo, una medida que sorprendió al mundo del fútbol por producirse durante el desarrollo del torneo.
KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Tunisia's head coach Herve Renard looks on during the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS
Ahora, con la investigación aún abierta, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los riesgos que representa la contaminación alimentaria en las competiciones internacionales
Las autoridades antidopaje deberán determinar si los resultados obedecen realmente a factores externos o si existe alguna otra explicación, una conclusión que será clave para definir el futuro de los ocho futbolistas involucrados y cerrar uno de los episodios más polémicos que dejó el Mundial 2026.