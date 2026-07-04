¡Sorpresa! Reconocido equipo de Honduras vende su categoría, ¿desaparece?

¡Tremenda sorpresa! Equipo de la Liga de Ascenso "desaparece" tras vender su categoría a otro club de la zona norte de Honduras. Aquí te contamos los detalles.
La Liga de Ascenso de Honduras tendrá un nuevo rostro para el torneo Apertura. Un movimiento administrativo modificó la composición de uno de los grupos de la Segunda División.
Leones HT6, antes conocido como LONE FC, concretó la venta de su categoría al Club Deportivo Suyapa de San Manuel, Cortés, cerrando así una etapa dentro del fútbol hondureño.
La operación pone punto final al proyecto deportivo liderado por el exfutbolista hondureño Henry Thomas, quien durante varios años impulsó a la institución en el circuito de ascenso.
Con esta decisión, Leones HT6 dejará de competir en los campeonatos organizados por la Liga de Ascenso, liberando su cupo para una nueva institución.
El gran beneficiado es el CD Suyapa, que asumirá oficialmente la plaza y se estrenará en la próxima edición del torneo Apertura de la Segunda División.
El club de San Manuel tendrá ahora la oportunidad de medirse frente a equipos con experiencia en la categoría y comenzar a construir su propio camino.
Además, la escuadra que es oriunda de San Manuel formará parte del Grupo B, donde buscará sumar protagonismo desde las primeras jornadas del campeonato.
Por su parte, el equipo que encabezó Henry Thomas desaparece del escenario futbolístico tras haber competido bajo los nombres de LONE FC y Leones HT6.
Durante su participación en el ascenso, la institución intentó consolidarse como un proyecto estable y darle continuidad al desarrollo de nuevos futbolistas.
Sin embargo, la venta de la ficha marca el cierre definitivo de ese proceso y abre paso a una nueva historia dentro del balompié hondureño.
Mientras tanto, el CD Suyapa trabaja en la planificación deportiva con la intención de conformar un plantel competitivo para el Apertura.
La institución espera aprovechar esta oportunidad para consolidarse en la Segunda División y convertirse en uno de los animadores del certamen.
Hasta el momento, Leones HT6 no ha emitido un pronunciamiento sobre su futuro luego de desprenderse de la categoría, mientras el CD Suyapa se prepara para debutar oficialmente en la Liga de Ascenso.
Leones HT6 jugaba sus partidos en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.