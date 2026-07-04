FIFA da revés a Lionel Messi con una decisión que nadie esperaba en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a ser importante para la selección Argentina, pero FIFA le quitó un récord que había conseguido ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Aquí todos los detalles.
La Selección Argentina tuvo que sufrir al extremo para mantenerse en carrera dentro del Mundial 2026. En un duelo durísimo por los dieciseisavos de final, el combinado de Cabo Verde plantó cara, llevó el encuentro hasta el tiempo suplementario y obligó a los sudamericanos a disputar un partido sumamente físico y desgastante.
En medio de ese escenario lleno de nervios, tensión y un posterior desahogo, Lionel Messi volvió a brillar con luz propia. El astro rosarino aprovechó la noche en Miami para escribir nuevas páginas doradas en los libros de historia del fútbol, demostrando que su vigencia en la máxima cita sigue intacta.
Sin embargo, no todo fue felicidad absoluta para el capitán argentino una vez que el árbitro decretó el final. Un informe técnico de la FIFA, publicado pocos minutos después de consumada la clasificación, le terminó quitando un récord que todo el estadio ya celebraba como suyo.
El diez de la Albiceleste había sido clave desde la primera mitad del encuentro. Abrió el marcador gracias a una definición magnífica tras recibir un pase de Lisandro Martínez, un festejo que sirvió para destrabar un panorama que venía muy complicado para los vigentes campeones
Ese gol no representó una anotación cualquiera para la carrera de la Pulga. Con ese impacto, el atacante alcanzó la impresionante cifra de 20 goles anotados en la historia de las Copas del Mundo, consolidándose en lo más alto de la tabla de artilleros históricos del torneo.
Además, ese mismo tanto le permitió romper una marca inédita: se convirtió en el primer futbolista de la historia capaz de gritar un gol en seis instancias diferentes de un Mundial. Un hito que pone en dimensión la tremenda trayectoria del jugador.
Esta nueva marca fue posible debido al cambio de formato que la FIFA implementó para esta Copa del Mundo. Al expandirse el campeonato a 48 selecciones, se sumó la ronda de dieciseisavos de final, una fase que Messi no dejó pasar para dejar su huella.
De esta manera, el argentino es el único en el planeta que tiene goles en fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y final. Atrás quedaron leyendas como Jairzinho, Gerd Müller y Roberto Baggio, quienes compartían el récord anterior en cinco etapas distinta
Por si fuera poco, la noche estadounidense trajo otra alegría estadística para el capitán. Al saltar al césped frente a Cabo Verde, sumó su partido número 30 en los Mundiales, un número redondo que ningún otro jugador ha podido alcanzar desde que se fundó el campeonato.
No obstante, la polémica de la jornada llegó con una jugada clave durante la prórroga. En un momento de máxima tensión, Messi ejecutó con precisión un tiro de esquina que terminó en el fondo de la red gracias a un cabezazo del defensor Cristian Romero para decretar el 3-2.
En un principio, todas las plataformas de transmisión y estadísticas le dieron la asistencia al capitán. Con ese pase de gol, Messi sumaba diez asistencias en Mundiales e igualaba la marca del alemán Fritz Walter como el máximo asistente de todos los tiempos.
Lamentablemente para los fanáticos argentinos, la alegría duró poco. El reporte oficial de la FIFA determinó que la anotación no fue de Romero, sino que se convalidó como un autogol del defensor de Cabo Verde, Diney Borges, debido a un desvío determinante en su brazo.
Al cambiarse la autoría del gol por una acción en contra, la asistencia de Lionel Messi quedó anulada de forma automática por el reglamento. Con esto, el rosarino se mantiene con nueve pases de gol y tendrá que esperar para alcanzar el récord de la leyenda alemana.
A pesar de este trago amargo en los escritorios de la FIFA, la noche de Messi en el Hard Rock Stadium fue monumental. Se marchó a los vestuarios con tres nuevas marcas históricas bajo el brazo y con la tranquilidad de tener a Argentina instalada en los octavos de final.