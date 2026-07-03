FFH construye cancha de primer nivel para transformar el fútbol de Honduras

¡A toda marcha! Así avanza la cancha de primer mundo que impulsa el futuro de Honduras. Aquí te contamos los detalles de los avances de la obra.
La Casa de la H continúa escribiendo una nueva etapa para el fútbol hondureño con la construcción de una cancha de grama natural en Siguatepeque. El proyecto cuenta con el respaldo del programa FIFA Forward y busca fortalecer la infraestructura deportiva del país.
La obra, impulsada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), forma parte de un plan estratégico liderado por el presidente Jorge Salomón y su Comité Ejecutivo. La meta es brindar instalaciones de primer nivel para todas las selecciones nacionales.
Más allá de un simple terreno de juego, la nueva cancha será un espacio diseñado bajo estándares internacionales. El objetivo es ofrecer condiciones óptimas para entrenamientos, concentraciones y procesos de desarrollo deportivo.
El ingeniero Gerardo Reyes, encargado de supervisar los trabajos, explicó que esta ampliación era una necesidad para la Casa de la H. La instalación complementará la cancha de grama sintética que ya funciona dentro del complejo.
Los trabajos comenzaron con una intensa preparación del terreno, donde en apenas dos meses se han removido cerca de 10 mil metros cúbicos de tierra. Esta fase ha sido clave para garantizar una base sólida para el proyecto.
La cancha tendrá dimensiones oficiales de 105 por 68 metros, además de contar con una amplia zona de seguridad alrededor del campo. Esto permitirá que las selecciones entrenen en condiciones similares a las que encontrarán en competencias internacionales.
Uno de los aspectos más importantes será su sistema de drenaje, diseñado con tecnología tipo espina de pescado. Esta estructura facilitará la rápida evacuación del agua incluso durante fuertes lluvias.
La obra también contempla muros de contención para proteger el terreno de posibles crecidas del río cercano. Además, el drenaje tendrá capacidad para soportar hasta 150 milímetros de lluvia por hora sin afectar la superficie de juego.
El mantenimiento será otro de los pilares del proyecto. Para ello, la Federación ya perforó un pozo de 500 pies que garantizará el abastecimiento de agua necesario para conservar la grama en perfectas condiciones durante todo el año.
Gerardo Ramos, director administrativo de la FFH, aseguró que la nueva infraestructura beneficiará tanto a las selecciones masculinas como femeninas. También recordó que los proyectos financiados por FIFA Forward están sujetos a estrictos controles y supervisión.