Inglaterra usará Viagra para enfrentar a México en el Azteca: el motivo

Tras derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador, el 'Tri' jugará su quinto partido en el torneo, algo que no ocurría desde hace 40 años. Sin embargo, su próximo rival es una verdadera potencia como Inglaterra, que buscará silenciar el coloso de Santa Úrsula en el duelo correspondiente a los octavos de final.