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Marea albiceleste, bellezas de Argentina y "monjas" sorprenden en el Mundial

Así se vive el ambiente en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

03 de julio de 2026 a las 13:28
Marea albiceleste, bellezas de Argentina y monjas sorprenden en el Mundial
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¡Qué lindo ambientazo en el Hard Rock Stadium! La marea Albiceleste, los infiltrados de Centroamérica, las bellezas de Argentina en tremendo fiestón.

FOTOS: JENNY FERNÁNDEZ
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¡Qué tremendo ambiente! Los aficionados de Argentina armaron una gran fiesta afuera del Hard Rock Stadium de Miami.
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Los hinchas argentinos, con la gloriosa camiseta de Argentina, arribaron en multitud al recinto de Miami, donde su selección se mide Cabo Verde por la Copa del Mundo.
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Nuestra corresponsal Jenny Fernández captó las mejores postales afuera del recinto estadounidense.
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Estos hinchas de Costa Rica se infiltraron para apoyar a Argentina en Miami, Estados Unidos.
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Las aficionadas bolivianas también aparecieron en escena para disfrutar del partido entre Cabo Verde vs Argentina.

 Mario O. Figueroa
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Argentina y Cabo Verde se miden a partir de las 4 de la tarde hora de Honduras. El que avance jugará octavos de final del Mundial.
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"¡Vamos Argentina!", dice la pancarta de estos argentinos afuera del Hard Rock Stadium.

 Mario O. Figueroa
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Argentina y Cabo Verde es uno de los platillos fuertes de este viernes en la Copa del Mundo.
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Los argentinos son los actuales campeones del mundo y sueñan con la cuarta estrella en el pecho.

 Mario O. Figueroa
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¡UPAAAAAAAAA! Ellos llegaron vestidos de monjas al feudo norteamericano.

 Mario O. Figueroa
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El Lente DIEZ captó las mejores postales del ambiente previo del Argentina vs Cabo Verde.

Mario O. Figueroa
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Las bellezas argentinas en el Argentina vs Cabo Verde en la Copa del Mundo. Argentina quiere el pase.
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Los hinchas argentinos armaron la fiesta afuera del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
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Los sombreros de la Albiceleste dieron mucho de qué hablar en la fiesta del Hard Rock Stadium.
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Argentina y Cabo Verde es uno de los platillos fuertes de este viernes en la Copa del Mundo.
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El Hard Rock tendrá un llenazo para el Argentina vs Cabo Verde. Es una fiesta espectacular la que se viene en Miami.
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