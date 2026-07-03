Marea albiceleste, bellezas de Argentina y "monjas" sorprenden en el Mundial

¡Qué lindo ambientazo en el Hard Rock Stadium! La marea Albiceleste, los infiltrados de Centroamérica, las bellezas de Argentina en tremendo fiestón.
¡Qué tremendo ambiente! Los aficionados de Argentina armaron una gran fiesta afuera del Hard Rock Stadium de Miami.
Los hinchas argentinos, con la gloriosa camiseta de Argentina, arribaron en multitud al recinto de Miami, donde su selección se mide Cabo Verde por la Copa del Mundo.
Nuestra corresponsal Jenny Fernández captó las mejores postales afuera del recinto estadounidense.
Estos hinchas de Costa Rica se infiltraron para apoyar a Argentina en Miami, Estados Unidos.
Las aficionadas bolivianas también aparecieron en escena para disfrutar del partido entre Cabo Verde vs Argentina.
Argentina y Cabo Verde se miden a partir de las 4 de la tarde hora de Honduras. El que avance jugará octavos de final del Mundial.
"¡Vamos Argentina!", dice la pancarta de estos argentinos afuera del Hard Rock Stadium.
Argentina y Cabo Verde es uno de los platillos fuertes de este viernes en la Copa del Mundo.
Los argentinos son los actuales campeones del mundo y sueñan con la cuarta estrella en el pecho.
¡UPAAAAAAAAA! Ellos llegaron vestidos de monjas al feudo norteamericano.
El Lente DIEZ captó las mejores postales del ambiente previo del Argentina vs Cabo Verde.
Las bellezas argentinas en el Argentina vs Cabo Verde en la Copa del Mundo. Argentina quiere el pase.
Los hinchas argentinos armaron la fiesta afuera del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Los sombreros de la Albiceleste dieron mucho de qué hablar en la fiesta del Hard Rock Stadium.
El Hard Rock tendrá un llenazo para el Argentina vs Cabo Verde. Es una fiesta espectacular la que se viene en Miami.