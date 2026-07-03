México en vilo en el Mundial 2026: FIFA los amenaza y podrían ser castigados

México eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero revelan las razones por las que podrían ser castigados por FIFA en los octavos.
La Selección Nacional de México vive uno de los momentos más felices de su historia reciente tras conseguir su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y volver a ilusionar a millones de aficionados con la posibilidad de alcanzar el ansiado quinto partido.
Sin embargo, cuando todo era celebración en territorio azteca, una inesperada amenaza comenzó a tomar fuerza y podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.
En las últimas horas trascendió que la FIFA podría abrir un expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol luego de los lamentables incidentes registrados durante el compromiso frente a Ecuador.
El duelo terminó con la clasificación del Tri y que quedó marcado no solo por la histórica victoria, sino también por el comportamiento de un sector de la afición en las gradas del Estadio Azteca.
Lo que parecía ser una noche inolvidable para el fútbol mexicano terminó generando una enorme polémica.
Videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales muestran enfrentamientos verbales, insultos y agresiones entre aficionados mexicanos y ecuatorianos antes, durante y después del encuentro.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de críticas hacia el comportamiento de algunos seguidores del Tri.
Pero eso no fue lo único que encendió las alarmas. Diversos medios de comunicación de México y Ecuador reportaron que durante varios pasajes del encuentro volvió a escucharse el polémico grito de "ehhh put...".
En caso de confirmarse estos hechos mediante el informe arbitral, el delegado del encuentro o las pruebas audiovisuales recopiladas por la FIFA, la Selección Mexicana podría enfrentarse nuevamente a un proceso disciplinario.
El organismo rector del fútbol mundial ha mantenido una política de tolerancia cero contra este tipo de expresiones al considerar que constituyen actos discriminatorios.
El Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA establece sanciones para cualquier conducta ofensiva relacionada con discriminación, incluyendo insultos de carácter racista, xenófobo u homofóbico.
Por esa razón, la situación ha generado una enorme preocupación entre los aficionados mexicanos, ya que el historial del Tri juega en su contra.
Y es que esta no sería la primera vez que México enfrenta un problema de este tipo. Apenas unos meses atrás, en mayo de este mismo año, la FIFA impuso una dura sanción a la Federación Mexicana debido a la reincidencia del famoso grito durante los partidos amistosos frente a Paraguay y Ecuador.
Ahora el panorama vuelve a complicarse. De comprobarse que el polémico cántico se repitió durante el Mundial, la FIFA podría aplicar un castigo ejemplar que iría desde importantes multas económicas, que podrían alcanzar los 200 mil dólares, hasta una reducción del aforo para el siguiente compromiso de México.
Incluso, no se descartan medidas más severas si el organismo considera que existe reincidencia en este tipo de conductas.
La posibilidad de disputar un partido de octavos de final con menos aficionados en las tribunas sería un duro golpe para una selección que ha encontrado en el apoyo de su gente una de sus principales fortalezas durante la Copa del Mundo.
Además del impacto deportivo, una nueva sanción volvería a colocar al fútbol mexicano en el centro de la polémica internacional, justo cuando el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos.