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El VAR rescata a Portugal, bronca de Cristiano Ronaldo y el triste adiós de Modric

Las fotos que dejó el Portugal vs Croacia por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

02 de julio de 2026 a las 15:08
El VAR rescata a Portugal, bronca de Cristiano Ronaldo y el triste adiós de Modric
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Portugal avanzó a octavos de final, el VAR salvó a los portugueses, la bronca de Cristiano Ronaldo y los polémicos offsides.

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El Portugal vs Croacia nos dejó tremendas acciones polémicas por ambos lados. Pero Portugal terminó clasificando a octavos de final.
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Cristiano Ronaldo reventó el arco de Croacia para poner el 1-1- provisional en Ontario, Canadá.
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Portugal venció 2-1 a Croacia, y los lusos terminaron clasificando a octavos de final de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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El astro portugués terminó anotando su undécimo gol en Copas del Mundo, pero también dejó un récord personal en Mundiales.
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Esta fue la bronca de Cristiano al ser reemplazado en el minuto ochenta. La rabia no se hizo esperar.
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Las críticas no se hicieron esperar, pero Roberto Martínez hizo un tremendo cambio en el segundo tiempo.

 Mario O. Figueroa
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Este fue el tremendo abrazo que se dieron Cristiano Ronaldo y Luka Modric previo al inicio del partido.

 Mario O. Figueroa
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MisterChip reveló la maldición que rompió Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo.
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Esta acción fue señalada con penal tras falta clara en el área de Croacia. El réferi fue al VAR y señaló penalti.
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Esta acción también fue señalada como fuera de juego. Una acción bien sancionada. Cristiano Ronaldo había anotado.

 Mario O. Figueroa
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Esta acción también fue señalada como fuera de juego. El réferi se fue al VAR y lo señaló como offside. Era el último minuto del partido. La pelota la rozó con la cabeza el jugador croata.
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Luka Modric se despidió oficialmente de la Selección Croata tras quedar eliminado de la Copa del Mundo.
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Es la foto del Mundial: Cristiano Ronaldo se despidió de Luka Modrid en Ontario, Portugal.
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