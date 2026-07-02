El VAR rescata a Portugal, bronca de Cristiano Ronaldo y el triste adiós de Modric

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Portugal avanzó a octavos de final, el VAR salvó a los portugueses, la bronca de Cristiano Ronaldo y los polémicos offsides.
El Portugal vs Croacia nos dejó tremendas acciones polémicas por ambos lados. Pero Portugal terminó clasificando a octavos de final.
Cristiano Ronaldo reventó el arco de Croacia para poner el 1-1- provisional en Ontario, Canadá.
Portugal venció 2-1 a Croacia, y los lusos terminaron clasificando a octavos de final de la Copa del Mundo.
El astro portugués terminó anotando su undécimo gol en Copas del Mundo, pero también dejó un récord personal en Mundiales.
Esta fue la bronca de Cristiano al ser reemplazado en el minuto ochenta. La rabia no se hizo esperar.
Las críticas no se hicieron esperar, pero Roberto Martínez hizo un tremendo cambio en el segundo tiempo.
Este fue el tremendo abrazo que se dieron Cristiano Ronaldo y Luka Modric previo al inicio del partido.
MisterChip reveló la maldición que rompió Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo.
Esta acción fue señalada con penal tras falta clara en el área de Croacia. El réferi fue al VAR y señaló penalti.
Esta acción también fue señalada como fuera de juego. Una acción bien sancionada. Cristiano Ronaldo había anotado.
Esta acción también fue señalada como fuera de juego. El réferi se fue al VAR y lo señaló como offside. Era el último minuto del partido. La pelota la rozó con la cabeza el jugador croata.
Luka Modric se despidió oficialmente de la Selección Croata tras quedar eliminado de la Copa del Mundo.
Es la foto del Mundial: Cristiano Ronaldo se despidió de Luka Modrid en Ontario, Portugal.