Honduras estrecha lazos con República Dominicana rumbo a los Juegos CAC

Honduras afianza cooperación deportiva con República Dominicana de cara a Santo Domingo 2026. Aquí te contamos los detalles.
Honduras continúa fortaleciendo sus relaciones internacionales con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo. En esta ocasión, estrechó lazos con República Dominicana de cara a importantes retos regionales.
Todo se desarrolla en el marco de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo. La cita reunirá a los mejores atletas de la región
En representación del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, el viceministro Vinicio Valdés encabezó una visita oficial a la Embajada de la República Dominicana en Honduras. La reunión tuvo un carácter estratégico.
La delegación hondureña fue recibida por el embajador Luis García Mercado, acompañado por funcionarios de la sede diplomática. El encuentro sirvió para fortalecer las relaciones entre ambos países.
También participaron integrantes de la jefatura de misión del Comité Olímpico Hondureño y varios atletas nacionales. Todos forman parte de la delegación que competirá en la justa regional.
Durante la reunión se analizaron distintos aspectos relacionados con la participación de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La planificación deportiva fue uno de los principales temas.
Otro de los puntos abordados fue el avance del memorando de intención para concretar un convenio bilateral entre los ministerios de Deportes de Honduras y República Dominicana. El acuerdo busca beneficios a largo plazo.
La iniciativa contempla promover intercambios técnicos entre ambas naciones para fortalecer las diferentes disciplinas deportivas. Además, pretende impulsar programas conjuntos de preparación.
El convenio también abrirá espacios para compartir experiencias en procesos competitivos de alto rendimiento. Esto permitirá ampliar las oportunidades de crecimiento para los atletas de ambos países.