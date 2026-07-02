Megaoferta por Olise y Barça los pone en venta; PSG va por goleador del Mundial

Las principales novedades en el mercado de fichajes mientras se disputa el Mundial 2026: la increíble propuesta por Olise ante el asedio del Real Madrid y los jugadores que el Barcelona colocó en el mercado. Luis Enrique quiere a una de la figuras de la Copa del Mundo.
OFICIAL / Manchester City anunció el fichaje más caro de su historia: Elliot Anderson. El volante inglés, que se está disputando el Mundial 2026, deja el Nottingham Forest por una suma que ronda los 135 millones de euros. La institución celeste confirma que el jugador llegará al club cuando termine la Copa del Mundo.
OFICIAL / Santi Cazorla cuelga la botas. A través de sus redes sociales, el mediocampista español confirma que se retira del fútbol profesional a los 41 años tras dar sus últimas pinceladas con el Real Oviedo, equipo que volvió a descender a Segunda División.
The Athletic publica que el Bournemouth está negociando con Elche por el fichaje de Álvaro Rodríguez y se habla de 25 millones de euros más otros 5 en complementos. Se espera que el Real Madrid reciba la mitad. Eso sí, el conjunto merengue perdería los derechos sobre el delantero uruguayo.
OFICIAL / Mateus Fernandes ya es del Tottenham. El volante portugués llega desde el West Ham por casi 100 millones de euros y firma un contrato de larga duración que lo vincula a los Spurs hasta junio de 2031.
¿El relevo de Julián Álvarez? L'Equipe afirma que el atacante del Olympique de Marsella, Mason Greenwood, interesa al Atlético de Madrid. De hecho, insisten en que el club galo espera una oferta más pronto que tarde por el futbolista inglés, que es propiedad en un 40% del Manchester United. Los rojiblancos ya conocen la situación del delantero en caso de que terminen perdiendo al argentino.
OFICIAL / Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca Juniors. El delantero uruguayo se despidió del club en el que jugó desde mediados de 2023 y aseguró que "el camino fue hermoso" a pesar de los "momentos difíciles" y que está agradecido a la hinchada del equipo, de la que dijo que se siente parte junto a su familia.
Tras terminar su cesión con el descendido Girona, Ter Stegen volvió al Barcelona pero la entidad azulgrana prepara nuevmente su salida. De acuerdo con el diario Marca, el Ajax ya está negociando su incorporación y la vía más accesible es un préstamo, aunque el la insitución catalana lo tiene en venta.
El periodista Fabrizio Romano adelanta que el Tottenham ha cerrado un acuerdo histórico de unos 116 millones de euros con el Newcastle para fichar al italiano Sandro Tonali. Este movimiento pulveriza el récord de transferencia de los Spurs por segunda vez en la misma semana. El mediocampista ya ha acordado los términos personales y viajará a Londres para someterse al reconocimiento médico.
Javier Pastore es el agente de Enzo Fernández y habló sobre el futuro del mediocampista en una charla con el diario Marca. "Hoy pensando solo en la selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final. Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado con ningún club", dijo sobre los rumores que lo sitúan en el Real Madrid.
OFICIAL / Bayern Múnicha confirma que Nico Jackson regresa al Chelsea con efecto inmediato tras no activarse la cláusula de compra. El club alemán no estaba dispuesto a pagar los 50 millones de euros a pesar de que Kompany está contento con el delantero. Ahora los 'Blues' tendrán que decidir su futuro.
Y con la salida de Tonali rumbo al Tottenham, el Newcastle acuerda 50 'kilos' para fichar a Bazoumana Touré. Según Fabrizio Romano, el Hoffenheim aceptó la propuesta de los ingleses y el extremo marfileño firmará un contrato de larga duración este fin de semana.
Fabrizio Romano informa que Jurgen Klopp estaría dispuesto a considerar una vuelta a los banquillos si la Federación Alemana lo contacta. Julian Nagelsmann quiere continuar pese a la eliminación en el Mundial, pero la decisión final está en manos de la DFB. "Klopp estaría abierto a escuchar la propuesta y se muestra interesado en el proyecto", señala el comunicador.
SORPRESA / El diario Sport asegura que el Barcelon ha puesto en el mercado a Jules Koundé y habría ajustado el precio mientras el defensor disputa la Copa del Mundo con Francia. El citado medio revela que los azulgranas piden no menos de 65 millones de euros por su traspaso.
Luis Enrique hizo un pedido especial al PSG: fichar a uno de los goleadores del Mundial para reemplazar a un Goncalo Ramos que ya se fue al Milan. El elegido habría sido Florian Balogun, delantero de Estados Unidos que suma tres tantos en el certamen, pero fue expulsado en su última aparición ante Bosnia en los 16avos.
En 2023, Mónaco pagó 35 millones de euros al Arsenal para quedarse con Balogun y le dio un contrato hasta junio del 2028. Como era de esperarse, el nivel demostrado en la Copa del Mundo revaloriza mucho más su precio y el club monagesco estaría pidiendo alrededor de 80 'kilos' para dejarlo salir en este mercado.
Megaoferta por Michael Olise. Mientras el delantero también juega el Mundial con Francia, el Bayern Múnich trabaja en una propuesta económica ambiciosa para convencerlo de extender su vínculo ante el fuerte interés del Real Madrid, según dio a conocer el reconocido periodista alemán Christian Falk.
La intención del Bayern pasa por ampliar su contrato hasta 2031 y prácticamente duplicar su salario. Olise percibe actualmente alrededor de 13,5 millones de euros brutos por temporada, por lo que la nueva oferta supondría un salto salarial de enorme magnitud.
"La situación de Michael Olise se está volviendo un poco peligrosa para el Bayern. Hay personas de su entorno que sostienen que sabe que con el Bayern siempre puede ganar la Bundesliga, algo que ya ha conseguido, además de levantar la Copa de Alemania. El siguiente paso sería pelear regularmente por la Champions League", explica Christian Falk.
"Se rumorea que le gustaría fichar por otro club y que el Real Madrid es el equipo con el que debería soñar. Olise habla muy poco, así que nunca se sabe si estos rumores son ciertos, aunque quienes los transmiten son supuestamente personas muy cercanas a él", afirma el reportero.