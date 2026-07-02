Megaoferta por Olise y Barça los pone en venta; PSG va por goleador del Mundial

Javier Pastore es el agente de Enzo Fernández y habló sobre el futuro del mediocampista en una charla con el diario Marca. "Hoy pensando solo en la selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final. Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado con ningún club", dijo sobre los rumores que lo sitúan en el Real Madrid.