"Messi sufrirá su primera derrota; los argentinos no aguantarán a los caboverdianos"

El mandatario dejó en claro su confianza en el conjunto africano desde el inicio de su publicación. “¿Quién no creyó en el equipo nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, quién se lo creyó. Creí y creo. Messi sufrirá su primera derrota”, escribió, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y medios deportivos.