"Messi sufrirá su primera derrota; los argentinos no aguantarán a los caboverdianos"

Sentencia a Messi previo al partido ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026: "Sufrirá su primera derrota; los argentinos no aguantarán a los caboverdianos".
José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz y presidente de Timor Oriental, sorprendió al publicar en su cuenta de Facebook un mensaje de respaldo a la selección de Cabo Verde antes del duelo frente a Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El mandatario dejó en claro su confianza en el conjunto africano desde el inicio de su publicación. “¿Quién no creyó en el equipo nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, quién se lo creyó. Creí y creo. Messi sufrirá su primera derrota”, escribió, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y medios deportivos.
Ramos-Horta explicó que su respaldo no respondía únicamente al rendimiento futbolístico del equipo, sino también a aspectos que, según él, distinguen a los jugadores caboverdianos. En su análisis mencionó elementos físicos, alimentarios y espirituales como parte de las fortalezas del plantel.
En ese sentido afirmó: “Los argentinos no aguantarán a los caboverdianos que tienen una constitución física y espiritual sin igual, de una dieta estricta... cáscara, mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas”. El presidente sostuvo que esa alimentación representa una ventaja.
El mensaje continuó destacando la capacidad de resistencia del seleccionado africano. “Tienen una resistencia inusual fomentada por la adversidad de una naturaleza cruel”, escribió Ramos-Horta, convencido de que esas condiciones pueden inclinar la balanza en un partido de máxima exigencia.
El mandatario también hizo referencia al componente religioso y cultural de Cabo Verde. Según explicó, la identidad espiritual de sus habitantes constituye otro elemento diferenciador que fortalece al equipo en la previa del esperado enfrentamiento contra la selección argentina.
En ese tramo del mensaje expresó: “Los caboverdianos son muy religiosos, las creencias caboverdianas provienen del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas, dando como resultado una identidad cultural única”. Así resumió su visión sobre el país africano.
Ramos-Horta cerró su publicación con otra frase que mezcló la fe y el deporte. “Tener bendición de todos los dioses”, escribió como parte del deseo de éxito para Cabo Verde, reforzando el tono optimista de un mensaje que generó repercusión internacional.
El encuentro entre Argentina y Cabo Verde está programado para el viernes 3 de julio en Miami, en uno de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final para conocer el futuro de Leo en el Mundial 2026.
El árbitro designado para dirigir el compromiso será el canadiense Drew Fischer, de 45 años. Durante la fase de grupos ya estuvo al frente de dos encuentros: la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak y el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana.
Mientras tanto, el entrenador Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas respecto de la formación inicial. La primera pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un lugar.
La otra duda del cuerpo técnico argentino se encuentra en el ataque. Scaloni debe definir si Lautaro Martínez o Julián Álvarez acompañarán a Lionel Messi en la delantera, una decisión que mantiene abierta hasta las horas previas al partido.
En la previa del encuentro también surgió una situación ajena al aspecto deportivo. El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, quedó bajo investigación luego de una denuncia por violación presentada en Nueva Zelanda, lo que generó un fuerte impacto alrededor del seleccionado africano.
Según informó Globo Esporte, la acusación fue realizada por una intérprete brasileña radicada en Nueva Zelanda que trabajó con el plantel durante la Fecha FIFA de marzo. A partir de esa presentación se abrió una investigación judicial que continúa en desarrollo.
La FIFA confirmó que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas y señaló que trata “con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada”. La causa permanece activa en Auckland y la policía no informó medidas restrictivas contra Mendes, delantero del Igdir FK de Turquía.