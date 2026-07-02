Los técnicos que se cargó el Mundial 2026: "Esta despedida es muy dolorosa"

"Hemos decepcionado a los aficionados. Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme", declaró Bielsa al regresar a Montevideo y confirmar su adiós de la 'Celeste'.