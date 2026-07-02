Los técnicos que se cargó el Mundial 2026: "Esta despedida es muy dolorosa"

La lista de los siete entrenadores que se quedaron sin trabajo después de ser eliminados del torneo y los que están en la cuerda floja.
1. Sabri Lamouchi - Fue destituido como director técnico de la selección de Túnez tras la estrepitosa derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Mundial. El despido se confirmó apenas unas horas después del encuentro disputado en Monterrey, marcando la salida más rápida de un entrenador en dicha justa mundialista.
Tras el despido de Lamouchi, la Federación tunecina nombró al francés Hervé Renard como su sucesor. Asumió el cargo de emergencia en plena competición, pero ante la falta de tiempo quedó eliminado con cero puntos en la fase de grupos. Todavía se mantiene como DT del combinado africano.
2. Miroslav Koubek - El entrenador de 74 años decidió dejar el banquillo de República Checa tras llegar a un acuerdo mutuo con la Federación. Presentó su renuncia y asumió la responsabilidad por el fracaso en el torneo, donde el equipo fue eliminado en la primera ronda tras sumar solo un punto.
3. Steve Clarke - Puso fin a siete años al mando de Escocia tras no avanzar de la primera fase del Mundial. Su escuadra hizo tres puntos luego de vencer a Haití, pero no fueron suficientes para pasar a 16avos como mejor tercero.
4. Hong Myung-Bo - Renunció como seleccionador de Corea del Sur en la fase de grupos tras ser superados en el sector A por México y Sudáfrica. También hizo tres unidades que no alcanzaron para seguir con vida en el certamen.
El proceso de dimisión culminó de manera polémica cuando el entrenador volvió al Aeropuerto Internacional de Incheon de Corea del Sur, donde fue recibido en medio de un clima de alta tensión, abucheos e insultos por parte de seguidores indignados. El presidente del país asiático, Lee Jae-Myung, exigió una investigación por acusaciones de incompetencia.
5. Marcelo Bielsa - La selección de Uruguay fue una de las grandes decepciones del torneo y esto provocó la salida del técnico argentino, que no pudo ni siquiera avanzar a los 16avos de final al sumar solo dos puntos en fase de grupos.
"Hemos decepcionado a los aficionados. Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme", declaró Bielsa al regresar a Montevideo y confirmar su adiós de la 'Celeste'.
6. Sebastián Beccacece - Otro entrenador argentino que renunció a su cargo en la selección de Ecuador tras no poder despachar a un México que se impuso por 2-0 en 16avos. Se jugaba su puesto durante el certamen.
"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró en la rueda de prensa posterior a la eliminación en el Estadio Azteca.
7. Ronald Koeman - Países Bajos pasó como líder del Grupo F a los 16avos, pero se encontró a una Marruecos que la dejó en el camino en los panales (2-3) y esto provocó que el estratega de 63 años determinara dar un paso al costado. El banquillo de la 'Orange' espera a su relevo.
Por otro lado, uno de los entrenadores que se encuentra en la cuerda floja es Julian Nagelsmann. Alemania fue eliminada por Paraguay en 16avos desde los penales y el futuro del técnico es incierto. "Si la DFB me pide que siga, aquí estaré, de lo contrario mi historia terminó aquí", se limitó a decir frente a los medios.
En la lista de espera también figura Thomas Christiansen. Su contrato como seleccionador de Panamá llegó a su fecha de vencimiento el 30 de junio tras su participación en el torneo. El técnico hispano-danés dejó en el aire su continuidad al frente del equipo, mencionando tras la eliminación que necesitaba tiempo para reflexionar con su familia sobre los seis años de trabajo y evaluar lo mejor para su futuro.
Japón volvió a casa tras su participación en el Mundial con el reconocimiento de sus aficionados y con una incógnita que comenzará a resolverse en los próximos días: la continuidad de Hajime Moriyasu. El DT evitó pronunciarse sobre su futuro al arribar al país y aseguró que, antes de tomar cualquier decisión, realizará una evaluación completa del desempeño del equipo en el certamen.
Graham Potter asumió el cargo como seleccionador de Suecia en octubre de 2025, llevó al equipo al Mundial y viene de ser eliminado con una goleada ante Francia en 16avos. La Federación todavíano garantiza su continuidad.