La novia de Lamine desmiente todo y revela cómo lo conoció: "Estuvimos..."

La realidad es que se conocieron a través de redes sociales: "O sea, ya mucho más tiempo de lo que la gente se cree. Me empezaron a ver con él cuando fuimos a Grecia, una semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Bastantes más meses de los que la gente se cree hasta el día de hoy".