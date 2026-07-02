La novia de Lamine desmiente todo y revela cómo lo conoció: "Estuvimos..."

Inés García rompió el silencio sobre su relación sentimental con la estrella de la selección española que disputa la Copa del Mundo.
El noviazgo entre Lamine Yamal e Inés García despierta interés mediático. La propia influencer lo sabe y se encarga de brindar "contenido" para que los medios de comunicación y sus miles de seguidores estén atentos a todos los detalles de su historia de amor.
Mientras el futbolista de 18 años está centrado con la selección española en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, la joven de 21 años ha viajado para acompañarlo junto a una amiga y ha desvelado algunas cosas sobre su relación.
Inés García ha querido contar cómo conoció a Lamine y así desmentir algunas historias que circularon sobre su romance. Una de ellas era que el jugador la había "rescatado" en una tienda mientras ella intentaba pagar con una tarjeta de crédito que no funcionaba.
Inés aprovechó un día entero de viaje hacia California, donde la 'Roja' jugará este jueves contra Austria por los 16avos del Mundial, para relatar desde la habitación de su hotel junto a una amiga cómo llegó a la vida del delantero.
"Son como casi 5 horas de viaje y no vamos a hacer nada hasta que nos vayamos. Les voy a contar cómo conocí a mi novio", arranca la influncer desde su cuenta de TikTok. Dejaba claro que no esperaran "una historia de amor perfecta y loca", alejándose por completo de los rumores que circulaban.
La realidad es que se conocieron a través de redes sociales: "O sea, ya mucho más tiempo de lo que la gente se cree. Me empezaron a ver con él cuando fuimos a Grecia, una semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Bastantes más meses de los que la gente se cree hasta el día de hoy".
Con estas declaraciones solo confirma que la relación entre ambos no es reciente como se ha especulado, sino que viene de bastante atrás, luego de un largo periodo de conversación previa.
"Ha sido bastante lenta, pero bueno, le hemos dado tiempo a las cosas, hemos dejado que las cosas vayan bien", señaló la originaria de la Talavera de la Reina, en Toledo.
Y añadió: "A su tiempo, ha ido como ha tenido que ir. Conociéndonos poco a poco y tal". Ella asegura que antes de la primera cita estuvieron hablando durante semanas hasta que finalmente estuvieron cara a cara.
"También estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos. Mucho, mucho tiempo hablando y ya está", explicaba Inés, poniendo fin a las especulaciones surgidas, que se han intensificado aún más con el Mundial.
De esta manera, la modelo confirma que conoció a Lamine por redes sociales y que llevan su relación sentimental sin prisa. Por ahora, lo primordial es que el jugador rinde lo máximo posible en la Copa del Mundo.
Inés García se especializa en lifestyle, moda, rutinas de cuidado de la piel (skincare) y maquillaje. Cuenta con una sólida comunidad digital que supera los 500,000 seguidores en Instagram y más de 800,000 en TikTok.
Forma parte de In Management, una de las agencias de representación de talentos digitales más importantes de España, fundada por la célebre Dulceida.
Aunque nació en Talavera de la Reina (Toledo) y reside en Sevilla, su nombre saltó al plano mediático tras oficializar su romance con la estrella del Barcelona en mayo de 2026, durante la Cena de Campeones del club.
Actualmente se encuentra en Estados Unidos acompañando a Lamine Yamal y a su familia durante la disputa del Mundial 2026.