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¿Acierto o error? Las reacciones a la dura decisión de Saíd Martínez en el Mundial y la nota que le dan

La prensa ha reaccionado a la decisión que tomó Saíd Martínez en la remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial 2026.

01 de julio de 2026 a las 19:18
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La prensa ha reaccionado a la decisión que tomó Saíd Martínez en la remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial 2026.
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Said Martínez se vio involucrado en una decisión compleja en el partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.
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Archivo VAR fue crítico con la decisión de Martínez, ya que consideraban que la jugada fue bien interpretada y que no debía ser revisada.
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Más de Archivo VAR sobre Saíd Martínez.
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Esta es la nota que le dan al árbitro hondureño, explicando que estaba teniendo un buen trabajo hasta el penal.
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Parte de la prensa le da la derecha a Said Martínez por su decisión.
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Para otros la decisión no debió ser así...
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Más comentarios a favor de la decisión de Saíd Martínez.
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Diario Marca lo catalogó así.
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Desde suelo africano criticaban a todo dar a Said Martínez.
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Y algunos iban más allá...
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Al final Said Martínez será evaluado por FIFA para saber si sigue pitando o no en la Copa del Mundo.
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La FFH valoró que los hondureños estuvieran presentes en el partido.
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Lo que hizo Said Martínez y su cuerpo arbitral hondureño fue histórico.
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Muchos ya piden que le den otros partidos de la Copa del Mundo.
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