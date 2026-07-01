¿Acierto o error? Las reacciones a la dura decisión de Saíd Martínez en el Mundial y la nota que le dan

La prensa ha reaccionado a la decisión que tomó Saíd Martínez en la remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial 2026.
Said Martínez se vio involucrado en una decisión compleja en el partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.
Archivo VAR fue crítico con la decisión de Martínez, ya que consideraban que la jugada fue bien interpretada y que no debía ser revisada.
Más de Archivo VAR sobre Saíd Martínez.
Esta es la nota que le dan al árbitro hondureño, explicando que estaba teniendo un buen trabajo hasta el penal.
Parte de la prensa le da la derecha a Said Martínez por su decisión.
Para otros la decisión no debió ser así...
Más comentarios a favor de la decisión de Saíd Martínez.
Diario Marca lo catalogó así.
Desde suelo africano criticaban a todo dar a Said Martínez.
Y algunos iban más allá...
Al final Said Martínez será evaluado por FIFA para saber si sigue pitando o no en la Copa del Mundo.
La FFH valoró que los hondureños estuvieran presentes en el partido.
Lo que hizo Said Martínez y su cuerpo arbitral hondureño fue histórico.
Muchos ya piden que le den otros partidos de la Copa del Mundo.