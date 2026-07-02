Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana

Olimpia confirmó barrida y seis fichajes: El Rey de Copas se sigue armando para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana.
PORTERO: Onan Rodríguez fue fichado por el león en el torneo Clausura de la Liga Nacional. El porteño quiere seguir sumando minutos.
DEFENSA: Edwin Lobo no fue titular clave en la zona baja merengue, pero es una de las apuestas por el costado derecho.
FICHAJE: Cristian Canales, procedente del Choloma, es uno de los refuerzos de Olimpia en la zaga central.
FICHAJE: Tras las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas, Olimpia fichó al lateral zurdo uruguayo Carlos Cuello.
DEFENSA: Kevin Guity es otro de los titularísimos que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Juega de lateral derecho y volante mixto.
DEFENSA: Clinton Bennett se ha hecho de un nombre en la zona baja merengue. El zaguero es titularísimo con Emanuel Hernández.
DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los bastiones merengues en la zona baja. El uruguayo suma dos títulos con el Rey de Copas.
DEFENSA: Antony Ortiz tendrá más oportunidad en la lateral izquierda del león para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
VOLANTE: José Raúl García tendrá más minutos tras la salida del argentino Agustín Mulet.
FICHAJE: Jack Baptiste es alta merengue tras regresar de su préstamo del Real España.
VOLANTE: Jamir Maldonado superó la lesión que lo apartó casi de todo el Clausura. Será una de las apuestas del león en la zona baja.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los motores blancos para el Apertura y la Copa Centroamericana. El mediocampista será pieza clave en el león.
ATACANTE: Michaell Chirinos recuperó su mejor versión el torneo Clausura. El diablillo será una de las apuestas blancas en la Copa Centroamericana.
ATACANTE: Didier Paguada, juvenil reserva melenudo, sería uno de los jugadores que acumularía más minutos en la temporada que iniciaría en agosto.
FICHAJE: Janier Bermúdez, de 17 años de edad, es uno de los refuerzos y jugadores que reemplazarán la baja de José Mario Pinto.
ATACANTE: David Flores ya suma minutos con el conjunto blanco en la Liga Nacional de Honduras.
ATACANTE: Yustin Arboleda se quedó en el Rey de Copas y, ante la salida de Bengtson, el naturalizado hondureño tendrá más minutos de juego.
FICHAJE: Nicolás Dibble es otra de las altas confirmadas por Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Es delantero de nacionalidad charrúa.
FICHAJE: Olimpia confirmó el fichaje del ariete hondureño Kilmar Peña, quien llegó procedente de Lobos UPNFM.
BAJA: Jerry Bengtson, una de las leyendas de la Liga Nacional, fue confirmada como baja para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
BAJA: Santiago Ramírez, de nacionalidad uruguaya no dio el ancho y fue confirmado como baja del club.
BAJA: Carlos Sánchez se unió a las bajas del club. El lateral zurdo no sigue en el club.
BAJA: El extremo zurdo Josman Figueroa fue anunciado como baja oficial del club.
BAJA: Facundo Queiroz, defensor charrúa, militó un año en el club merengue.
BAJA: Agustín Mulet, de nacionalidad argentina, fue una de las bajas confirmadas del Rey de Copas. Sorpresivamente no sigue en el Rey de Copas.
BAJA: Elison Rivas también militó un año en el león, pero se convirtió en baja oficial del club para el Apertura y la Copa Centroamericana.
BAJA: José Mario Pinto se marchó de Olimpia para unirse al Sporting San José de Costa Rica.
BAJA: Jefferson Castillo es otra de las bajas confirmadas de Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. El volante se mantiene en el Platense de Puerto Cortés.