  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana

Así se arma el Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

02 de julio de 2026 a las 10:51
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
1 de 33

Olimpia confirmó barrida y seis fichajes: El Rey de Copas se sigue armando para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.

 Mario O. Figueroa
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
2 de 33

PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
3 de 33

PORTERO: Onan Rodríguez fue fichado por el león en el torneo Clausura de la Liga Nacional. El porteño quiere seguir sumando minutos.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
4 de 33

DEFENSA: Edwin Lobo no fue titular clave en la zona baja merengue, pero es una de las apuestas por el costado derecho.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
5 de 33

FICHAJE: Cristian Canales, procedente del Choloma, es uno de los refuerzos de Olimpia en la zaga central.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
6 de 33

FICHAJE: Tras las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas, Olimpia fichó al lateral zurdo uruguayo Carlos Cuello.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
7 de 33

DEFENSA: Kevin Guity es otro de los titularísimos que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Juega de lateral derecho y volante mixto.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
8 de 33

DEFENSA: Clinton Bennett se ha hecho de un nombre en la zona baja merengue. El zaguero es titularísimo con Emanuel Hernández.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
9 de 33

DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los bastiones merengues en la zona baja. El uruguayo suma dos títulos con el Rey de Copas.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
10 de 33

DEFENSA: Antony Ortiz tendrá más oportunidad en la lateral izquierda del león para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
11 de 33

VOLANTE: José Raúl García tendrá más minutos tras la salida del argentino Agustín Mulet.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
12 de 33

FICHAJE: Jack Baptiste es alta merengue tras regresar de su préstamo del Real España.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
13 de 33

VOLANTE: Jamir Maldonado superó la lesión que lo apartó casi de todo el Clausura. Será una de las apuestas del león en la zona baja.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
14 de 33
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
15 de 33

VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los motores blancos para el Apertura y la Copa Centroamericana. El mediocampista será pieza clave en el león.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
16 de 33

ATACANTE: Michaell Chirinos recuperó su mejor versión el torneo Clausura. El diablillo será una de las apuestas blancas en la Copa Centroamericana.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
17 de 33

ATACANTE: Didier Paguada, juvenil reserva melenudo, sería uno de los jugadores que acumularía más minutos en la temporada que iniciaría en agosto.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
18 de 33
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
19 de 33

FICHAJE: Janier Bermúdez, de 17 años de edad, es uno de los refuerzos y jugadores que reemplazarán la baja de José Mario Pinto.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
20 de 33
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
21 de 33

ATACANTE: David Flores ya suma minutos con el conjunto blanco en la Liga Nacional de Honduras.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
22 de 33

ATACANTE: Yustin Arboleda se quedó en el Rey de Copas y, ante la salida de Bengtson, el naturalizado hondureño tendrá más minutos de juego.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
23 de 33

FICHAJE: Nicolás Dibble es otra de las altas confirmadas por Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Es delantero de nacionalidad charrúa.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
24 de 33

FICHAJE: Olimpia confirmó el fichaje del ariete hondureño Kilmar Peña, quien llegó procedente de Lobos UPNFM.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
25 de 33

BAJA: Jerry Bengtson, una de las leyendas de la Liga Nacional, fue confirmada como baja para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
26 de 33

BAJA: Santiago Ramírez, de nacionalidad uruguaya no dio el ancho y fue confirmado como baja del club.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
27 de 33

BAJA: Carlos Sánchez se unió a las bajas del club. El lateral zurdo no sigue en el club.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
28 de 33

BAJA: El extremo zurdo Josman Figueroa fue anunciado como baja oficial del club.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
29 de 33

BAJA: Facundo Queiroz, defensor charrúa, militó un año en el club merengue.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
30 de 33

BAJA: Agustín Mulet, de nacionalidad argentina, fue una de las bajas confirmadas del Rey de Copas. Sorpresivamente no sigue en el Rey de Copas.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
31 de 33

BAJA: Elison Rivas también militó un año en el león, pero se convirtió en baja oficial del club para el Apertura y la Copa Centroamericana.

 Mario O. Figueroa
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
32 de 33

BAJA: José Mario Pinto se marchó de Olimpia para unirse al Sporting San José de Costa Rica.
Barrida y seis fichajes: así se arma Olimpia para la Copa Centroamericana
33 de 33

BAJA: Jefferson Castillo es otra de las bajas confirmadas de Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. El volante se mantiene en el Platense de Puerto Cortés.
Cargar más fotos