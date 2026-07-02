Conocé los 36 equipos que jugarán el torneo Apertura de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso definió tres grupos de 12 equipos en el torneo Apertura: aquí te contamos los nuevos rostros y los tres grupos del nuevo formato de la segunda división.
HONDUPINO: El blanquiverde llegó hasta la finalísima de la Liga de Ascenso, pero no pudo ascender. Quedó integrado en el grupo A del Apertura.
ARSENAL SAO es otro de los huesos duros que tiene el grupo A. Arsenal SAO juega en Cantarranas, Francisco Morazán.
MELUCA FC, originario de Campamento, Olancho, es uno de los equipos complicados de la zona A.
Gimnástico, uno de los equipos con mayor recorrido en la Liga de Ascenso, quedó integrado en el grupo A de la Liga de Ascenso.
SAN RAFAEL: El conjunto de El Pedernal, Francisco Morazán, mantiene un equipo sólido para el torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
CLUB DEPORTIVO PIRATA: El rojinegro pertenece al grupo A y es oriundo de Nacaome, Valle.
AFFI ACADEMIA: El juvenil equipo sureño, originario de Choluteca, siempre da la pelea. Con el nuevo formato quedó integrado en el grupo A.
REAL TEGUS: Nacido en Tegucigalpa y quedó confirmado en el grupo A del torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
FAS: Cumplió un año en la Liga de Ascenso y sus partidos de local son en San Lorenzo, ciudad del departamento de Valle.
CD CEDEÑO: Es otro de los nuevos inquilinos que tiene la Liga Nacional de Honduras. Nacieron en Monjaras de Marcovia, Choluteca.
CD INFOP: El equipo capitalino se suma a la segunda división de Honduras. Juega sus partidos en Tegucigalpa.
ÁGUILAS SPORTS: El conjunto nació en Taulabé, pero jugarán sus partidos en Siguatepeque, Comayagua.
BRASILIA: Fueron finalistas en el torneo Clausura. Juegan en Río Lindo, Cortés. Además, quedaron en el grupo B.
LEONES HT6: El equipo sampedrano se ha mantenido entre los equipos protagonistas. Juegan en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
PARRILLAS ONE: Antes de pertenecían a San Pedro Sula, pero tras estrenar el Estadio Luis Girón, los parrilleros se mudaron a La Lima, Cortés.
PUMAS: Las Vegas, Santa Bárbara sigue manteniendo su plaza en la Liga de Ascenso. Quedaron en el grupo B.
PALESTINO: El recordado equipo que jugó en Liga Nacional volvió al fútbol profesional. Jugarán sus partidos en el Estadio Rubén Deras de Choloma.
HONDURAS DE EL PROGRESO: Las Panteras progreseñas quedaron integradas en el grupo B del Ascenso. Tienen un título de Liga Nacional.
JUVENTUD YOREÑA: Es de los nuevos rostros que veremos en segunda división de Honduras. Juegan en Yoro, Yoro.
DOMINGO SAVIO: El querido Deportes Savio, que juega en Santa Rosa de Copán, quedó integrado en el grupo B de la Liga de Ascenso.
CRUZ AZUL DE OPOA: Pertenecen a San Juan de Opoa, Copán. Son el otro club copaneco en la Liga de Ascenso.
SAN JUAN HURACÁN: Pertenecen a Quimistán, Santa Bárbara. Es de los otros equipos complicados del grupo B.
CUERVOS: Pertenecen a San Luis, Santa Bárbara. Suman cerca de cinco años en segunda división de Honduras.
ESPARTANO FC: Colinas, Santa Bárbara tendrá equipo en Liga de Ascenso. El rojiblanco quedó integrado en el grupo B del torneo Apertura.
CDS VIDA: El conjunto cocotero quedó ubicado en el grupo C del torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso.
CD VICTORIA: El conjunto ceibeño es de los rostros nuevos que veremos en Liga de Ascenso. Descendió a segunda división.
SANTA ROSA FC: La Masica, Atlántida mantiene la plaza en la Liga Nacional de Ascenso.
TELA FC: El equipo teleño es uno de los más reconocidos en la Liga de Ascenso. Jugará en el grupo C.
ESTRELLA SANTOS GUARDIOLA: Pertenecen al grupo B y juegan sus partidos en la paradisiaca isla de Roatán.
CARBONAL FC: Los veremos por primera vez en Liga de Ascenso. Pertenecen a Bonito Oriental, un municipio ubicado en el Departamento de Colón, Honduras
BOCA JÚNIORS: Los "Bosteros" mantienen su plaza en Tocoa, Colón. Juegan en el Estadio Francisco Martínez.
REAL SOCIEDAD: El cuatro veces finalista quedó ubicado en el grupo C. Juega en Tocoa, Colón.
JUVENTUS: Sumará otro año en la Liga de Ascenso. Sus clásicos son contra el Estrella SG de Roatán. Ubicados en el grupo C.
SOCIAL SOL: Los "Comejamos" juegan en Olanchito, Yoro. Es de los clubes longevos que tiene la Liga de Ascenso.
ROMA FC: Sabá, Colón también mantiene su plaza con el conjunto coloneño.
MUNICIPAL SAN ESTEBAN: Ascendieron de Liga Mayor a Liga de Ascenso. Juegan en Santa Esteban, Olancho, y están ubicados en el grupo C.