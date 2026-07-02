Mundial 2026: estas son las 10 peores selecciones; con tres de Concacaf en el top

Tres de Concacaf incluidas en el top: Así quedó la clasificación oficial de las 10 peores selecciones de la Copa del Mundo 2026 tras la fase de grupos.
Puesto 48 - Irak: Los asiáticos quedaron en último puesto de la Copa del Mundo 2026.
La Selección de Irak fue última del Grupo I con 0 puntos, un gol a favor y 12 en contra; diferencia de -11.
Puesto 47 - Túnez: Los africanos quedaron penúltimos del Mundial 2026.
La Selección de Túnez fue última del Grupo F con 0 puntos, dos goles a favor y 12 en contra; diferencia de -10.
Puesto 46 - Uzbekistán: Los asiáticos terminaron el Mundial como antepenúltimos de las peores del certamen en su primera Copa del Mundo.
Uzbekistán fue última del Grupo K del Mundial 2026 con 0 puntos, dos goles a favor y 11 en contra; diferencia de -9.
Puesto 45 - Haití: La Selección de Concacaf terminó como la cuarta peor del Mundial 2026 en su regreso a la Copa del Mundo después de 52 años de ausencia.
La selección haitiana acabó en el puesto 45 al ser última del Grupo C con 0 puntos, dos goles a favor y ocho en contra; diferencia de -6.
Puesto 44 - Jordania: Primera participación para esta selección asiática que concluyó en el lugar 44 del Mundial 2026.
La Selección de Jordania se quedó con 0 puntos, tres goles a favor y ocho en contra; diferencia de -5.
Puesto 43 - Panamá: La selección centroamericana fue la sexta peor del Mundial 2026, siendo una decepción para la Concacaf.
Panamá fue la única selección que no anotó goles en el Mundial 2026, quedando con 0 puntos y cuatro goles en contra; diferencia de -4.
Puesto 42 - Curazao: Es la tercera selección de Concacaf entre las 10 peores del certamen, en su caso como la séptima peor del Mundial 2026.
Curazao fue última del Grupo E del Mundial 2026 con un punto, un gol a favor a nueve en contra; diferencia de -8.
Puesto 41 - Qatar: Los asiáticos terminaron como la octava peor de la Copa del Mundo.
La selección qatarí fue última del Grupo B del Mundial 2026 con un punto de un empate, dos goles a favor y 10 en contra (sufrió dos derrotas); diferencia de -8.
Puesto 40 - Nueva Zelanda: Los oceánicos concluyeron como la novena peor de United 2026.
Nueva Zelanda fue última del Grupo G del Mundial 2026, registrando un punto, cuatro goles a favor y 10 en contra; diferencia de -6.
Puesto 39 - República Checa: Los europeos terminaron el Mundial como la décima peor selección de la Copa del Mundo con un punto, dos goles a favor y seis en contra; diferencia de -4.
República Checa acabó última del Grupo A tras dos derrotas y un empate. Las otras selecciones que quedaron últimas fueron Turquía con 3 puntos y Arabia Saudita junto a Uruguay con dos unidades.