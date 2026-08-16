Barcelona concreta 2 fichajes, salida en Real Madrid y giro con Dibu Martínez

Barcelona ya tiene dos nuevos fichajes confirmados por Fabrizio Romano, Richarlison puede salir del Tottenhham y Kervin Arriaga ya conoce su destino en Europa.
Fabrizio Romano da por hecho el fichaje de Rodri por el Barcelona. El Manchester City aceptó la última oferta que fue de 60 millones de euros fijos más diez en variables y las próxima horas se hará el anuncio oficial de su llegada.
El Paris Saint-Germain hizo oficial la contratación del extremo belga Mika Godts para conformar un ataque estelar. Esta llegada acelera la salida de Bradley Barcola hacia la Premier League, donde el Liverpool aguarda paciente. Con este movimiento táctico, la entidad parisina reestructura de inmediato su plantilla estelar.
El mediapunta griego Giannis Konstantelias alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para dar el salto a la Bundesliga. Según reportó Florian Plettenberg, solo resta concretar la cifra final entre clubes, estimada entre 25 y 30 millones. Las conversaciones incluyen también un porcentaje sobre una futura venta.
El Newcastle United cerró la incorporación de Amar Dedic tras acordar 29,5 millones de libras con el Benfica. Según Sky Sports, el lateral aterrizará este lunes en Inglaterra para realizar los exámenes médicos correspondientes. Las urracas logran así amarrar a su objetivo prioritario para el carril defensivo.
Giro inesperado, Dibu Martínez otra vez suena para ir a Italia. El Aston Villa recibió una propuesta formal de la Juventus que alcanza diez millones de euros entre fijos y variables. Según reveló The Athletic, la oferta resulta insuficiente, pues el club inglés pretende embolsarse el doble por el guardameta argentino. El conjunto italiano busca renegociar las cifras presentadas.
Axel Witsel contempla incorporarse al Niza mediante un contrato de un año con opción a una temporada adicional. Según reveló L'Équipe, el futbolista belga se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo contractual con el Girona. La escuadra gala confía en cerrar los detalles esta misma semana.
El delantero nigeriano Taiwo Awoniyi completó satisfactoriamente las pruebas médicas para sellar su vinculación con el Coventry. Según reveló The Sun, el atacante deja el Nottingham Forest tras registrar 21 goles en 90 partidos en la élite. Su llegada apuntala las aspiraciones del equipo en la Premier League.
El Aston Villa llegó a un acuerdo para fichar al guardameta Zion Suzuki por 30 millones fijos más cinco en variables. Según informó David Ornstein, el arquero abandonará el Parma tras fracasar sus conversaciones previas con el PSG. La escuadra de la Premier League concreta así un refuerzo estratégico.
La Roma ofreció 40 millones de euros al Lyon para concretar la incorporación del atacante Malick Fofana. Según reveló Nicolò Schira, el Galatasaray intenta entorpecer la operación presentando una propuesta salarial más atractiva para el futbolista. El conjunto romano presiona para asegurar cuanto antes el traspaso.
Atalanta rechaza propuesta por Bellanova. El conjunto italiano declinó una oferta de 20 millones de euros presentada por el Fulham para traspasar a Raoul Bellanova. Según informó Fabrizio Romano, el técnico Álvaro Arbeloa deseaba al carrilero, pero la directiva transalpina considera al jugador indispensable. La escuadra de Bérgamo bloqueó de forma categórica cualquier salida.
El centrocampista neerlandés Joey Veerman dejará el PSV tras acordarse su traspaso al Borussia Dortmund por 21,5 millones de euros. Según reportó Fabrizio Romano, el contrato abarcará cinco temporadas y las pruebas médicas se realizarán de inmediato. La entidad alemana apuntala así su zona medular.
Los Spurs mostraron un firme interés en fichar al delantero Nicolas Jackson para potenciar su frente de ataque. Según indicó Ekrem Konur, el internacional senegalés reaparece en la agenda inglesa tras concluir su cesión en el Bayern de Múnich. El club londinense busca un atacante adaptado al ritmo británico.
El Manchester United fijó su atención en Antonee Robinson como opción secundaria en caso de no concretar la llegada de Lewis Hall. Según publicó The Sun, el Fulham aceptaría desprenderse del carrilero estadounidense por 25 millones de libras. El conjunto de Old Trafford estudia presentar una oferta formal.
El atacante brasileño Richarlison destaca con sus anotaciones en la pretemporada del Tottenham, pero su permanencia sigue envuelta en incertidumbre. El técnico Roberto De Zerbi reconoció abiertamente que respetará la decisión del futbolista si opta por buscar nuevos horizontes. La directiva londinense aguarda una postura definitiva del jugador.
El delantero Loren Zúñiga concluyó su vínculo con el Real Madrid Castilla para unirse formalmente al Al Madina. El atacante firmó un compromiso por tres campañas en el fútbol libio tras anotar seis goles el pasado curso. La promesa formada en el Málaga emprende así un giro radical en su carrera.
El centrocampista hondureño Kervin Arriaga está a un paso de concretar su llegada al AEK de Atenas por cinco millones de euros. Esta importante venta permitirá al club de procedencia nivelar su margen salarial e inscribir a sus futbolistas antes de la Champions. La directiva helena confía en cerrar la operación de inmediato.
El lateral portugués Joao Cancelo logró la carta de libertad tras rescindir su cotizado vínculo financiero con el Al Hilal. Tras descartarse un traspaso cercano a diez millones, el carrilero renunció a una suma millonaria para facilitar su fichaje por el Barcelona. El internacional luso cumplirá así su deseo de volver al Camp Nou, Fabrizio Romano lo confirma.
El Barcelona renunció a pagar la cláusula de rescisión de 80 millones de euros para incorporar al ariete colombiano Luis Suárez. Según reveló Fabrizio Romano, el Sporting de Portugal rehusó rebajar el precio inicial exigido por su máxima figura ofensiva. Las pretensiones económicas del equipo portugués paralizaron por completo el traspaso.
El Borussia Dortmund bloquea la salida del defensor argelino Ramy Bensebaini ante el interés del Galatasaray y del Napoli. Pese al deseo de los pretendientes de sumarlo gratis, el club teutón exige el pago de una cláusula para rescindir su contrato. La firme postura germana detuvo todas las conversaciones en curso.
El extremo brasileño Gabriel Martinelli rechazó una importante propuesta económica de 45 millones de euros procedente del Galatasaray. Pese a que el Napoli y la Roma sondearon su situación con los Gunners, el atacante insiste en permanecer en Londres. La postura firme del futbolista frenó cualquier intento de negociación.
El Inter de Milán contempla la venta de Luis Henrique con el fin de financiar el fichaje del centrocampista Curtis Jones. Según informó Corriere dello Sport, el Liverpool exige 40 millones de euros, mientras que la Roma también mantiene negociaciones paralelas. La escuadra lombarda confía en rebajar las exigencias inglesas a 35 millones.
El delantero nigeriano Victor Osimhen ve con buenos ojos recalar en las filas del Arsenal tras los contactos iniciales entre partes. Desde Turquía informan que la operación ronda los 70 millones de euros para concretar el traspaso del ariete africano. Los Gunners analizan la viabilidad económica antes de lanzar una propuesta formal.