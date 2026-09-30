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¡Cambios! Trabajo especial y novedades en Honduras para duelo ante Martinica

La Selección de Honduras está cerrando su preparación en Jamaica para volar este jueves a Martinica, rival del viernes por la Nations League. El técnico, José Francisco Molina, prepara cambios

30 de septiembre de 2026 a las 12:13
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La Selección de Honduras se está preparando en Jamaica para enfrentar la batalla del viernes ante Martinica. El técnico José Francisco Molina prepara novedades en la alineación para bajar cargas.

 Fotos: Cortesía FFH
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La charla entre el entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina y el preparador físico, antes de realizar los trabajos en Jamaica, donde la Bicolor se quedó preparando el duelo del viernes.
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El grupo entrenó en Kingston, haciendo trabajos de recuperación y algunos tácticos para pensar en el choque del viernes ante Martinica, rival que no suma puntos.
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El delantero Dereck Moncada hasta se dio el tiempo de pasar por fotógrafo, demostrando que está disfrutando su estadía con la Selección Nacional.
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El técnico José Francisco Molina prepara algunos cambios en la alineación frente a Jamaica y Edwin Rodríguez sería una de las novedades en el 11 titular, lo mismo que Clinton Bennet del Olimpia.
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Francis Hernández, Director Deportivo de la Federación de Fútbol y hombre que toma decisiones, está acompañando a la Bicolor, siguiendo de cerca todo el trabajo para que los muchachos tengan todo lo necesario.
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El delantero Exon Arzú quien milita en el fútbol de Venezuela, tuvo algunos minutos ante Jamaica y aquí hace trabajos físicos; al fondo, Kervin Arriaga quien también fue suplente en ese partido.
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El mediocampista Deybi Flores quien fue uno de los que más corrió frente a Jamaica, observa mientras se hacen algunos trabajos físicos. Podría ser uno de los jugadores que tendrá descanso de inicio ante Matinica.
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La Selección Nacional se ha fortalecido tras el triunfo frente a Jamaica y el cuerpo técnico espera que puedan seguir por esa ruta el viernes en Martinica.
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El defensor Giancarlo Sacaza fue uno de los sobresalientes frente a Jamaica en su primer partido oficial y repetirá en el 11 contra Martinica.
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Son pocos los jugadores que no ha sumado minutos en esta fecha FIFA como los porteros, Luis Ortiz y Alex Naid Güity; así como Clinton Bennett, David Ruiz, Edwin Rodríguez y Víctor Vandenbroucke.
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Jonathan Rubio se ha ganado el puesto de titular y ha sido uno de los que seguirá en la alineación ya que parte del fútbol pasa por sus piernas.
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El equipo hondureño entrenará este miércole por última vez en Jamaica; mañana jueves sale rumbo a Martinica en vuelo chárter para entrenar por la tarde en la cancha donde tendrá su partido en Port France.
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El defensor y capitán, Denil Maldonado, está siendo tratado con oxígeno para bajar las cargas; es duda para el duelo ante Martinica, pero su puesto sería bien cubierto por Clinton Bennett quien podría hacer dupla con Sacaza.
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