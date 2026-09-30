¡Cambios! Trabajo especial y novedades en Honduras para duelo ante Martinica

La Selección de Honduras se está preparando en Jamaica para enfrentar la batalla del viernes ante Martinica. El técnico José Francisco Molina prepara novedades en la alineación para bajar cargas.
La charla entre el entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina y el preparador físico, antes de realizar los trabajos en Jamaica, donde la Bicolor se quedó preparando el duelo del viernes.
El grupo entrenó en Kingston, haciendo trabajos de recuperación y algunos tácticos para pensar en el choque del viernes ante Martinica, rival que no suma puntos.
El delantero Dereck Moncada hasta se dio el tiempo de pasar por fotógrafo, demostrando que está disfrutando su estadía con la Selección Nacional.
El técnico José Francisco Molina prepara algunos cambios en la alineación frente a Jamaica y Edwin Rodríguez sería una de las novedades en el 11 titular, lo mismo que Clinton Bennet del Olimpia.
Francis Hernández, Director Deportivo de la Federación de Fútbol y hombre que toma decisiones, está acompañando a la Bicolor, siguiendo de cerca todo el trabajo para que los muchachos tengan todo lo necesario.
El delantero Exon Arzú quien milita en el fútbol de Venezuela, tuvo algunos minutos ante Jamaica y aquí hace trabajos físicos; al fondo, Kervin Arriaga quien también fue suplente en ese partido.
El mediocampista Deybi Flores quien fue uno de los que más corrió frente a Jamaica, observa mientras se hacen algunos trabajos físicos. Podría ser uno de los jugadores que tendrá descanso de inicio ante Matinica.
La Selección Nacional se ha fortalecido tras el triunfo frente a Jamaica y el cuerpo técnico espera que puedan seguir por esa ruta el viernes en Martinica.
El defensor Giancarlo Sacaza fue uno de los sobresalientes frente a Jamaica en su primer partido oficial y repetirá en el 11 contra Martinica.
Son pocos los jugadores que no ha sumado minutos en esta fecha FIFA como los porteros, Luis Ortiz y Alex Naid Güity; así como Clinton Bennett, David Ruiz, Edwin Rodríguez y Víctor Vandenbroucke.
Jonathan Rubio se ha ganado el puesto de titular y ha sido uno de los que seguirá en la alineación ya que parte del fútbol pasa por sus piernas.
El equipo hondureño entrenará este miércole por última vez en Jamaica; mañana jueves sale rumbo a Martinica en vuelo chárter para entrenar por la tarde en la cancha donde tendrá su partido en Port France.
El defensor y capitán, Denil Maldonado, está siendo tratado con oxígeno para bajar las cargas; es duda para el duelo ante Martinica, pero su puesto sería bien cubierto por Clinton Bennett quien podría hacer dupla con Sacaza.