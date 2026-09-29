Cristiano Ronaldo se lo dijo a su DT: la decisión que tomó por no jugar ante Noruega

Cristiano Ronaldo enciende las alarmas en Portugal: no entrenó y hubo reunión de urgencia
La situación de Cristiano Ronaldo vuelve a generar atención en Portugal justo antes de un partido importante de la Nations League. El capitán portugués no participó este martes en el entrenamiento colectivo en Malmö, Suecia, donde el equipo prepara su visita a Dinamarca, y su ausencia rápidamente abrió interrogantes.
El delantero de Al Nassr sí estuvo en las instalaciones del Eleda Stadium e incluso pisó el terreno de juego antes de que comenzara la sesión. Sin embargo, no se incorporó al trabajo con sus compañeros durante los minutos abiertos a la prensa y posteriormente abandonó el estadio para dirigirse nuevamente al hotel.
La ausencia llega apenas dos días después de otro episodio llamativo. Ronaldo fue suplente y no disputó ningún minuto en la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega, una situación poco habitual para el capitán, que había sido titular en el debut frente a Gales. Jorge Jesus explicó que se trató de una decisión relacionada con las características del encuentro.
El entrenador portugués había colocado a Cristiano en el once inicial ante Gales, partido en el que disputó cerca de 70 minutos. Para el compromiso frente a Noruega, optó por otras alternativas en ataque y mantuvo al histórico goleador en el banco durante todo el encuentro.
Portugal, mientras tanto, comenzó con paso perfecto la nueva etapa bajo el mando de Jorge Jesus. La selección derrotó 1-0 a Gales en su estreno y posteriormente consiguió un triunfo por 2-1 frente a Noruega, resultados que la mantienen en una posición favorable dentro de su grupo de la Nations League.
Ahora el próximo desafío será Dinamarca, el jueves 1 de octubre en Copenhague. El duelo corresponde a la tercera jornada y Portugal llegará con seis puntos, pero con la atención puesta nuevamente sobre la situación de su capitán y su posible participación en el compromiso.
En el entrenamiento de este martes, Ronaldo no fue el único ausente. João Félix y Francisco Conceição tampoco participaron en el trabajo colectivo, aunque las circunstancias fueron diferentes en sus respectivos casos. Conceição arrastra un problema físico sufrido ante Noruega, mientras Félix realizó ejercicios diferenciados en las instalaciones del estadio.
En el caso de Cristiano, la información difundida desde Portugal señala que el delantero conversó brevemente con Jorge Jesus antes de retirarse del escenario. Posteriormente regresó al hotel de concentración para realizar un trabajo individualizado en el gimnasio, una sesión que habría requerido equipamiento que no estaba disponible en el estadio de Malmö.
Por ahora, no existe un comunicado que confirme una lesión de Cristiano Ronaldo. De hecho, la ausencia del entrenamiento colectivo fue relacionada con el trabajo específico que tenía previsto realizar, por lo que cualquier conclusión sobre un problema físico o una eventual sanción sería prematura.
Sin embargo, el momento resulta especialmente llamativo después de que Ronaldo se quedara sin minutos contra Noruega. El portugués calentó durante aquel encuentro, pero finalmente Jorge Jesus decidió no introducirlo al terreno de juego, una situación que generó repercusión debido al estatus del delantero dentro de la selección.
La tensión mediática aumentó todavía más porque, según reportes de la prensa portuguesa, hubo una nueva reunión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus este martes. Además, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, viajó para abordar la situación, un desplazamiento que no estaba inicialmente previsto.
El episodio ocurre en una etapa particularmente importante para Portugal. Jorge Jesus apenas comienza su ciclo al frente de la selección y ya debe administrar la participación de una de sus máximas figuras, quien a sus 41 años continúa formando parte de los planes del combinado nacional y mantiene como objetivo alcanzar los 1.000 goles en su carrera.
Y Diario El Partidazo COPE de España remató: "El delantero está muy enfadado por no disputar ni un minuto contra Noruega. El Presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, está viajando a Copenhague para reunirse con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus"
Por ahora, la gran incógnita está en si Cristiano Ronaldo estará disponible para enfrentar a Dinamarca. Su ausencia del entrenamiento colectivo no confirma que vaya a perderse el partido, pero después de quedarse en el banco ante Noruega, su situación se ha convertido nuevamente en uno de los principales focos de atención alrededor de la selección portuguesa.